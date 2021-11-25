Львівська міська рада готує заходи для протидії російській агресії

Львівська міськрада ініціює розгортання територіальної оборони в регіоні, зважаючи на можливе вторгнення російських військ. На сесії у четвер, 25 листопада, в.о. директора департаменту гуманітарної політики Євген Бойко запропонував створити в міській раді робочу групу з цього питання.

Депутати Львівської міськради стурбовані повідомленнями про стягування Росією військ до кордону з Україною та ймовірністю нової хвилі російської агресії у січні-лютому наступного року, а також ситуацією з мігрантами на польсько-білоруському кордоні. Адже відстань від Львова до кордону з Білоруссю становить близько 200 км. На думку міських обранців, не додає стабільності в країні і внутрішня соціально-політична ситуація, що викликана останніми гучними та резонансними заявами.

«Розуміючи необхідність зберігати спокій та не піддаватись панічним настроям, все ж таки ми не можемо ігнорувати реальність загрози цілісності, суверенітету та незалежності нашої країни. Але чим сильніші та активніші дії наших ворогів, тим більш готовими ми повинні бути дати їм відсіч та попередити будь-які провокації та дії спрямовані на дестабілізацію нашого суспільства», – зазначив Євген Бойко.

Він звернувся до міського голови Львова з проханням дати доручення відповідним виконавчим органам та розробити низку заходів задля сприяння забезпечення територіальної оборони в нашому регіоні. Також ініціювати на рівні Асоціації міст України та Палати Конгресу місцевих і регіональних влад, яку на сьогодні очолює Андрій Садовий, протидію відкритим та гібридним загрозам територіальній безпеці місцевих громад.

Нагадаємо, раніше заяву про необхідність розгортання територіальної оборони через загрозу від Росії прийняла Львівська обласна рада.