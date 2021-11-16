Депутати закликали готуватися до прямого вторгнення Росії

Львівська облрада на засіданні у вівторок, 16 листопада, прийняла заяву щодо критичної ситуації з російською військовою загрозою. Зокрема, депутати заявили про необхідність розгортання територіальної оборони, руху опору та підготовки до національного спротиву. За проголосували 55 депутатів.

Депутати Львівської облради вважають загрозу застосування прямої військової сили Росії проти України цілком ймовірною, зокрема, зважаючи на дані розвідок провідних країн. Натомість кризу з мігрантами на кордоні Білорусі з ЄС називають спробою відволікти увагу від дій російських військ на північних кордонах України.

Тому Львівська облрада заявила про необхідність переходити до активних дій, пов'язаних з національним спротивом усередині країни.

«Закликаємо усіх причетних до виконання вимог Закону України «Про основи національного спротиву» – від Кабінету міністрів України, міністерства оборони і головнокомандувача Збройних сил України до місцевих адміністрацій і місцевих рад – невідкладно приступити до розгортання територіальної оборони, руху опору та підготовки громадян України до національного спротиву», – йдеться у заяві.

Депутати звернулися до керівництва держави з проханням суттєво збільшити видатки на армію у 2022 році. «Саме на такі дії, а не на наміри зазирнути в очі Путіну очікує на сьогодні від верховного головнокомандувача усе українське суспільство», – сказано у заяві.

У липні цього року Верховна Рада схвалила створення Сил територіальної оборони. У 2022 році у державному бюджеті планується передбачити понад 2,5 млрд грн на територіальну оборону.