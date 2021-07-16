Верховна Рада ухвалила закон про основи національного спротиву

У п'ятницю, 16 липня, Верховна Рада ухвалила в другому читанні подані президентом Володимиром Зеленським законопроекти №5557 і 5558 – «Про основи національного спротиву» та «Про збільшення чисельності ЗСУ». Правки в документи під час засідання депутати не вносили.

Законопроект №5557 визначає правові та організаційні засади національного спротиву, основи його підготовки та ведення, завдання і повноваження сил безпеки та сил оборони з питань національного спротиву.

Згідно із проектом, національний спротив є невід'ємною складовою всеохоплюючої оборони держави на всій території України, запровадженої Стратегією воєнної безпеки. Національний спротив складається із:

сил територіальної оборони;

руху опору;

підготовки громадян України до національного спротиву.

Тероборона і рух опору через різні ланцюжки наприкінці підпорядковуються Верховному Головнокомандувачу – президенту.

Відповідно до документу, Сили територіальної оборони стануть окремим родом військ зі своїм командувачем у складі Збройних сил України. Саме для реалізації цієї ідеї Верховна Рада ухвалила інший законопроект – про збільшення чисельності особового складу ЗСУ на 11 тисяч людей. Передбачається, що 10 тисяч із них будуть у складі тероборони, а тисяча – у складі руху опору.

Фінансування та матеріально-технічне забезпечення національного спротиву планується здійснювати за рахунок і в межах коштів Державного бюджету України, місцевих бюджетів, а також з інших не заборонених законодавством України джерел.

У 2022 році у державному бюджеті планується передбачити понад 2,5 млрд грн на Сили територіальної оборони. У наступні два роки планують виділяти по 718 млн грн. Найбільшою статтею витрат на початку є розгортання та функціонування пунктів управління Сил ТрО – близько 1,8 млрд грн.

Детальніше про національний спротив, територіальну оборону та рух опору читайте в матеріалі ZAXID.NET «Узаконене підпілля».