Росія підписала з Білоруссю контракти на постачання військових літаків та озброєння. Про це повідомляє РІА.

Директор Федеральної служби з військово-технічного співробітництва Дмитро Шугаєв розповів про домовленості між Росією та Республікою Білорусь.

За його словами, Москва та Мінськ підписали контракти на постачання до Білорусі винищувачів, вертольотів та засобів ППО. Дат постачання при цьому він не уточнив.

«Цього року з Білоруссю було підписано контракти на постачання авіаційної техніки, у тому числі винищувачів та гелікоптерів, а також засобів ППО та іншої продукції військового призначення». – заявив Шугаєв.

Раніше самопроголошений президент Білорусі попросив у президента РФ Володимира Путіна надати йому кілька дивізіонів оперативно-тактичних ракетних комплексів «Іскандер» та припустив, що на території країни можуть розпочатися військові дії.

Росія вже направила до Білорусі підрозділ десантників для «проведення навчань» в Гродненській області, що межує з Польщею і Литвою.