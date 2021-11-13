Лукашенко хоче вивести ракетні комплекси «Іскандер» на кордон з Україною
Білорусь хоче максимально оснастити свої війська новою російською технікою
Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив про необхідність кількох російських дивізіонів «Іскандер» на кордоні з Україною. Про це повідомляє «Белта».
За його словами, наразі білоруські війська важливо оснастити новою російською технікою.
«Нам треба вміти воювати проти тієї техніки, яка до нас прийде. Нам треба не витати у хмарах, а не забувати, що так, ракетами нас можуть накрити, але наземну операцію вони ніколи не проведуть у Білорусі – ми до цього готові, у нас сили спеціальних операцій», – зазначив Лукашенко.
Він розраховує отримати від Росії оперативно-тактичні ракетні комплекси «Іскандер».
«Мені треба кілька дивізіонів на західному, на південному напрямку, нехай стоять... Ми бачимо, де і ракетою треба завдати удару, і "Точку" задіяти, і "Бук-МБ"», – додав Лукашенко.
Ракетні комплекси «Іскандер» використовуються для знищення ПРО противника, а також інших стратегічних об'єктів на відстані до 500 кілометрів.
Про міграційну кризу на польсько-білоруському кордоні детальніше читайте в матеріалі ZAXID.NET.
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