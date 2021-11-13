Лукашенко розраховує отримати від Росії оперативно-тактичні ракетні комплекси «Іскандер»

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив про необхідність кількох російських дивізіонів «Іскандер» на кордоні з Україною. Про це повідомляє «Белта».

За його словами, наразі білоруські війська важливо оснастити новою російською технікою.

«Нам треба вміти воювати проти тієї техніки, яка до нас прийде. Нам треба не витати у хмарах, а не забувати, що так, ракетами нас можуть накрити, але наземну операцію вони ніколи не проведуть у Білорусі – ми до цього готові, у нас сили спеціальних операцій», – зазначив Лукашенко.

Він розраховує отримати від Росії оперативно-тактичні ракетні комплекси «Іскандер».

«Мені треба кілька дивізіонів на західному, на південному напрямку, нехай стоять... Ми бачимо, де і ракетою треба завдати удару, і "Точку" задіяти, і "Бук-МБ"», – додав Лукашенко.

Ракетні комплекси «Іскандер» використовуються для знищення ПРО противника, а також інших стратегічних об'єктів на відстані до 500 кілометрів.

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