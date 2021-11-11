ТУ-22М3 повітряно-космічних сил Росії патрулюватимуть кордони БІлорусі

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що російські стратегічні ядерні бомбардувальники були залучені до патрулювання кордону з Польщею, щоб контролювати ситуацію. Про це повідомляє БЕЛТА.

Лукашенко переконує, що у білоруського режиму «немає іншого виходу, окрім залучення таких літаків».

«Вони (Росія) направили сюди стратегічні бомбардувальники в супроводі наших винищувачів. Ми повинні постійно моніторити ситуацію на кордоні. Нехай пищать, кричать. Так, це бомбардувальники, які здатні нести ядерну зброю. Але у нас немає іншого виходу. Ми повинні бачити, що вони там роблять за межами», – зазначив Лукашенко.

За його словами, російські літаки контролюватимуть кордон з Україною, Польщею та країнами Балтії.

Літаки залучили до патрулювання з 10 листопада – йдеться про ТУ-22М3 повітряно-космічних сил Росії. Якщо раніше такі польоти стратегічної бомбардувальної авіації мали циклічний характер, то тепер вони виконуватимуться на регулярній основі.