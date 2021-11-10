ДПСУ припускає, що частина нелегалів спробує перетнути український кордон

Державна прикордонна служба збільшує кількість прикордонників і техніки для охорони кордону з Білоруссю. Про це інформує «Еспресо.Захід» з посиланням на речницю Луцького прикордонного загону Маргариту Вершиніну.

За її словами, наразі волинські прикордонники поки що не виявляли осіб, які незаконно перетнули кордон, попри те, що потоки мігрантів з Білорусі наближаються до українських кордонів.

«Ми відслідковуємо ситуацію на білорусько-польському кордоні. Розуміємо, що мета мігрантів – потрапити в ЄС, а не в Україну. Однак не виключаємо, що потоки можуть переміститися. Поки що прикордонники не виявляли випадків нелегального перетину кордону, однак ризик, що мігранти можуть спробувати потрапити в Україну, існує», – розповіла вона.

За словами Вершиніної, Держприкордонслужба збільшила кількість техніки, прикордонників та кількість оперативно-розшукових підрозділів.

У Луцькому прикордонному загоні не відкидають можливості стягнення на Волинь додаткових підрозділів з інших регіонів у випадку загострення ситуації.

Як повідомлялось раніше, дві великі групи мігрантів змогли прорватися через огорожу на околицях населених пунктів Кринки та Біловежа та потрапити з території Білорусі до Польщі. Деяких з них затримали польські прикордонники та повернули назад до кордону. Інших – затримали і утримують польські правоохоронці. Про міграційну кризу на польсько-білоруському кордоні детальніше читайте в матеріалі ZAXID.NET.