8 листопада ситуація на польсько-білоруському кордоні загострилася: мігранти намагаються прорватися на територію Польщі

Секретар Радии національної безпеки та оборони Олексій Данілов відреагував на слова речника із зовнішньополітичних питань фракції Соціал-демократичної партії у німецькому Бундестазі Нільса Шміда, який запропонував залучити Україну до розв'язання проблеми мігрантів на кордоні Польщі та Білорусі.

«Ми розглядали це питання на засіданні РНБО. У нас є пропозиція соціал-демократам Німеччини – взяти мігрантів собі додому, по два, по три, по п'ять. Якщо є місце, можна розмістити їх у кабінетах Бундестагу... Хай вони там знаходяться. З якого переляку ми повинні їх брати до себе, якщо німці мають про них піклуватися?», – заявив Данілов на брифінгу у середу, 10 листопада, за підсумками засідання РНБО.

Секретар РНБО також висловив здивування, що німецькі політики дозволяють собі вказувати, що слід робити українській владі.

«Дуже дивно, коли німці розповідають нам, що нам робити з цього приводу... Така пропозиція прозвучала, я не жартую. Саме – соціал-демократам», – додав голова РНБО.

Як інформував ZAXID.NET, раніше сьогодні експерт із зовнішньополітичних питань фракції Соціал-демократичної партії у німецькому Бундестазі Нільс Шмід запропонував домовитися з Україною про прийом біженців на той час, поки триває розгляд їхньої заявки про надання притулку в ЄС.

Шмід вважає, щоб тисячі мігрантів на кордоні між Білоруссю та Польщею мали контрольований доступ до ЄС, їх необхідно перевезти у третю країну, де вони мають пройти процедури надання притулку в Євросоюзі. Цією третьою країною могла би стати, наприклад, Україна.

8 листопада ситуація на польсько-білоруському кордоні загострилася. Міністр оборони Польщі Маріуш Блащак заявив, що країна привела в готовність війська вздовж кордону через напружену ситуацію з мігрантами. У ніч на 10 листопада дві великі групи мігрантів зуміли прорватися через білорусько-польський кордон та опинилися на території Польщі. Польща заявила, що усіх затримали.

Напружена ситуація на кордоні Польщі, Литви і Латвії, що змусила їх вводити режим надзвичайного стану і почати огороджувати кордон колючим дротом, триває із серпня, коли збільшився потік нелегальних мігрантів з країн Азії, Близького Сходу й Африки, які намагаються потрапити до Євросоюзу з території Білорусі.

На тлі міграційної кризи про посилення кордонів із Білоруссю оголосила і Україна. Зокрема, кордони зміцнюють технікою та безпілотниками, а також особовим складом прикордонників.

ЄС вважають, що це результат цілеспрямованих дій Білорусі у відповідь на санкції проти режиму самопроголошеного президента цієї країни Олександра Лукашенка. З чого почалась міграційна криза, кому вона вигідна і до чого може призвести напруга – читайте в матеріалі ZAXID.NET.