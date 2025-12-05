Львову нададуть технологічні пропозиції від європейських компаній і стартапів для створення повного цифрового каталогу дорожніх знаків та розмітки

Львів став учасником європейської програми RAPTOR (Rapid Applications for Transport) від EIT Urban Mobility. Місто обрали серед багатьох інших європейських, воно отримає підтримку у сфері міської мобільності. Про це повідомили у департаменті міської мобільності та вуличної інфраструктури ЛМР.

Як зазначають у міськраді, Львів подав заявку на участь у програмі у жовтні. Конкуренція була високою, та Львів потрапив разом з іншими 15 учасниками із 12 країн Європи до програми.

LEV Development зводить не просто споруди. Він будує вулиці, країну, майбутнє. У кожному ЖК – стиль, якість та особливі цінності. Заради щасливого сьогодні й впевненого завтра.

Перемога у цьому конкурсі передбачає 60 тис. євро на розробку і впровадження протягом шести місяців інноваційного рішення. Львову нададуть технологічні пропозиції від європейських компаній і стартапів для створення повного цифрового каталогу дорожніх знаків та розмітки. Досі така інформація зберігалася на папері чи у сканованому вигляді у різних підрозділах. Це ускладнює аудит інфраструктури, реагування на інциденти та планування робіт.

«RAPTOR 2026 дозволить нам автоматизувати ці процеси та суттєво покращити управління дорожньою інфраструктурою. Це також підвищить безпеку руху завдяки швидкому виявленню відсутніх чи пошкоджених знаків і підготує місто до систем розумного руху та автономного транспорту», – зазначив заступник директора департаменту міської мобільності та вуличної інфраструктури Дмитро Пецій.

Разом із Львовом у програмі візьмуть участь Берлін, Гельсінкі, Більбао, Лондон, Единбург, Зальцбург, Тренто, Брюссель, Лулео та інші.

EIT Urban Mobility – ініціатива Європейського інституту інновацій та технологій (EIT), що прискорює впровадження рішень для переходу до мульти- та міжмодальної мобільності, орієнтованої на користувача. До спільноти входять міста, бізнес, університети та дослідницькі інституції з усієї Європи.