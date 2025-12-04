Будинок для онкопацієнтів збудують за модульною японською технологією

У Львові розпочнуть будівництво першого в Україні будинку для онкопацієнтів, які приїжджають у місто на лікування. Будинок зведуть за кошт партнерів – японської компанії DAIWA House Group. Про це у четвер, 4 грудня, повідомив міський голова Львова Андрій Садовий.

Як йдеться в повідомленні, близько 20-30 пацієнтів, які проходитимуть хіміотерапію чи інші види терапій, зможуть безкоштовно проживати під час лікування у Львові. Його планують звести за модульною японською технологією, яка передбачає швидке та якісне будівництво. Цю технологію компанія DAIWA House Group застосовує і у власних соціальних проєктах.

«Для цього ми підписали меморандум про співпрацю з компанією DAIWA House Group. Це рішення, яке матиме реальний і швидкий результат», – повідомив мер Львова.

До слова, під час робочої поїздки до Японії Андрій Садовий обговорив із мером міста Хіросіми Казумі Мацуї стійкість міст під час війни та практики післявоєнної відбудови. У повідомленні зазначається, що Хіросіма готова ділитися досвідом і готує окреме засідання, присвячене українським громадам.

Андрій Садовий наголосив, що під час візиту до Хіросіми домовився про партнерство між школою «Хіросіма Нагіса» та львівським Будоканом. Співпраця розпочнеться з онлайн-зустрічей, а надалі учні та викладачі зможуть брати участь у програмі обміну та стажування.

«У Львові вже кілька місяців працює Japan Desk – офіс підтримки співпраці з Японією. За цей час місто відвідали близько ста японських підприємців, які знайомляться з економічними можливостями Львова та розглядають інвестиційні проєкти. Активність бізнесу зросла завдяки програмам японського уряду щодо підтримки інвестицій в Україну», – йдеться в повідомленні.