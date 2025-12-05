Віцепрезидент заявив, що в Білому домі були впевнені у словами Трампа про швидке закінчення війни в Україні

Віцепрезидент США Джей Ді Венс, коментуючи перебіг мирних переговорів щодо припинення російсько-української війни, назвав відсутність угоди про її врегулювання найбільшим розчаруванням за час перебування на посаді. Про це він заявив в інтервʼю NBC News, оприлюдненому у пʼяницю, 5 грудня.

Під час розмови з телеканалом Венс заявив, що найбільшим розчаруванням на посаді віцепрезидента стала невдача у досягненні угоди про припинення російсько-української війни.

«Я маю на увазі, послухайте, ця російсько-українська справа була джерелом постійного розчарування, я думаю, для всього Білого дому», – сказав Венс.

Він розповів, що Білий дім був переконаний у словах Дональда Трампа про те, що війну в Україні буде легко вирішити. Нагадаємо, раніше Трамп заявляв, що припинить російсько-українську війну за 24 години. Втім, згодом термін її врегулювання розтягнувся до 100 днів, а пізніше Трамп заявив, що не має жодних дедлайнів.

«Я думаю, що ми справді думали – і ви чули, як президент говорив це мільйон разів – що це буде найлегша війна для вирішення. І якби ви сказали, знаєте, що мир на Близькому Сході легше досягти, ніж мир у Східній Європі, я б сказав вам, що ви збожеволіли», – сказав Венс.

Водночас віцепрезидент вважає, що США досягли значного прогресу у мирних переговорах. Він додав, що залишається оптимістично налаштованим та висловив сподівання, що «протягом наступних кількох тижнів у цьому напрямку будуть хороші новини».

Нагадаємо, 2 грудня американська делегація, у складі якої були спецпосланець Дональда Трампа Стів Віткофф та Джаред Кушнер, провели майже п’ятигодинні переговори з російським диктатором Владіміром Путіним. Після зустрічі помічник Путіна Юрій Ушаков заявив, що сторони не досягли компромісу щодо завершення війни.

4 грудня українська делегація провела черговий раунд переговорів з представниками США. Під час двох попередніх зустрічей делегатам вдалося змінити мирний план на 28 пунктів, врахувавши інтереси України.

Втім, за словами посолки України у США Ольги Стефанішиної, прогресу у мирних перемовинах «не так багато». Дипломатка повідомила, що сторони обговорюють подальші дії після зустрічі в Москві та наступні кроки, які можна було б зробити.