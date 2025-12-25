У четвер, 25 грудня, Повітряні сили атакували Новошахтинський завод нафтопродуктів у Ростовській області РФ. Удару завдали за допомогою крилатих ракет повітряного базування Storm Shadow. Про це повідомила пресслужба Генерального штабу ЗСУ.

«На місці влучання було зафіксовано численні вибухи. Ціль уражено. Масштаби збитків уточнюються», – повідомили військові.

У відомстві нагадали, що Новошахтинський завод є одним із найбільших постачальників нафтопродуктів на півдні РФ та безпосередньо залучений до забезпечення Збройних сил РФ. Підприємство, зокрема, постачає окупаційній армії дизельне пальне та авіаційний гас. Загальний обсяг резервуарів заводу становить понад 210 тис. м2.

Storm Shadow – високоточна крилата ракета великої дальності класу «повітря – поверхня», розроблена франко-британською компанією MBDA. Ракета може нести боєприпас вагою приблизно 450 км.

Як писав ZAXID.NET, 25 грудня безпілотники атакували морський порт Темрюк у Краснодарському краї РФ. Через атаку дронів загорілись два резервуари з нафтопродуктами, спалахнула пожежа площею 2 тис. м2.