Сили оборони ракетами Storm Shadow атакували завод в Ростовській області РФ
Новошахтинський завод нафтопродуктів постачає окупаційній армії дизельне пальне та авіаційний гас
Над Новошахтинським заводом нафтопродуктів видно густий дим
У четвер, 25 грудня, Повітряні сили атакували Новошахтинський завод нафтопродуктів у Ростовській області РФ. Удару завдали за допомогою крилатих ракет повітряного базування Storm Shadow. Про це повідомила пресслужба Генерального штабу ЗСУ.
«На місці влучання було зафіксовано численні вибухи. Ціль уражено. Масштаби збитків уточнюються», – повідомили військові.
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter