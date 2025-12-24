Єфремівський завод синтетичного каучуку розташований за 300 км від кордону з Україною

У ніч на середу, 24 грудня, дрони атакували Єфремівський завод синтетичного каучуку у Тульській області Росії, на виробництві виникла пожежа. Завод розташований за 300 км від кордону з Україною.

Як пишуть очевидці у телеграм-каналах, починаючи із 3:20 у місті було чутно близько 10 вибухів, після яких почалась пожежа. Згодом губернатор Тульської області підтвердив пожежу на одному з підприємств. «На території одного з підприємств у Тульській області сталося загоряння. Наразі відкрите горіння локалізовано. Постраждалих немає», – написав Дмитро Міляєв.

Єфремівський завод синтетичного каучуку – заснований у 1933 році і є одним з найстаріших підприємств Росії з виробництва синтетичних каучуків. Підприємство спеціалізується на виробництві синтетичних каучуків і полімерів, зокрема полібутодієнів і поліізобутилену. Завод тривалий час залишався єдиним у Росії виробником високомолекулярного поліізобутилену, що застосовується в гумотехнічній промисловості, електротехніці та медицині. Також освоєно виробництво каучуків нового покоління, зокрема екологічно чистих марок із використанням каталізаторів на основі рідкісноземельних елементів. Продукція підприємства використовується у тому числі для виробництва російської військової техніки. На заводі працює понад 2700 осіб.