Американський генерал Антоніо Агуто та колишній головком ЗСУ Валерій Залужний

Колишній керівник Групи сприяння безпеці України (SAG-U), американський генерал Антоніо Агуто під час візиту до Києва навесні 2024 року отримав струс мозку після надмірного вживання алкоголю. Окрім того, під час іншої поїздки він загубив комплект секретних карт у поїзді. Про це йдеться у звіті Міністерства оборони США, оприлюдненому 12 березня.

Згідно з документом, Агуто перебував в Україні з 6 по 15 травня 2024 року. Увечері 13 травня він відвідав грузинський ресторан у Києві, де під час вечері випив дві півлітрові пляшки чачі. Також зазначається, що генерал залишився у закладі після початку комендантської години. Повернувшись до готелю, нетверезий чоловік впав і вдарився потилицею об стіну. Пізніше тієї ж ночі або під ранок він знову впав, цього разу травмувавши чоло.

Наступного дня у генерала була запланована зустріч із тодішнім держсекретарем США Ентоні Блінкеном. Попри погане самопочуття і пропозицію перенести переговори, Агуто відмовився. Біля входу до посольства США він знову впав, вдарившись ліктем і щелепою об бетон. 14 травня генерал також провів зустрічі з представниками SAG-U та українським військовим керівництвом, які запідозрили, що він перебуває у стані алкогольного сп’яніння. Після повторного огляду лікар посольства діагностував у нього струс мозку, який згодом підтвердили у київській лікарні.

15 травня Агуто залишив Київ і повернувся до Німеччини.

Згодом генерал не погодився зі звинуваченнями у надмірному вживанні алкоголю, заявивши, що «діяв добросовісно» і отримав усну згоду на вживання алкоголю від генерала Дарріла Вільямса, командувача Армії США в Європі, з огляду на «культурне значення» випивання на таких заходах.

Інший інцидент стався 4 квітня 2024 року під час його повернення з України до Німеччини чартерним поїздом. Генерал перевозив комплект секретних карт у тубусі. Свідки бачили, як його занесли до поїзда, однак ніхто не зафіксував моменту, коли його винесли. Зникнення тубуса Агуто помітив лише після прибуття до штабу у Вісбадені. Наступного дня карти знайшли у поїзді та повернули через співробітників посольства США. У звіті зазначається, що генерал порушив вимоги безпеки, доручивши транспортування секретних матеріалів працівникам без статусу дипломатичних кур’єрів.

Також у межах розслідування з’явилися скарги на стиль керівництва генерала. Зокрема, його звинувачували у створенні токсичної атмосфери в штабі SAG-U. За словами заявників, Агуто дозволяв собі неповагу до підлеглих і публічно принижував старших офіцерів у присутності молодшого персоналу. Під час одного з візитів до Києва у грудні 2023 року співробітники посольства США нібито стали свідками того, як він дав ляпаса своєму підлеглому.

Агуто обіймав посаду командувача SAG-U у званні генерал-лейтенанта. Він залишив цю посаду у серпні 2024 року, а у листопаді був умовно відправлений у відставку з пониженням до звання генерал-майора.