Товариський матч зупинили та вирішили не продовжувати навіть після того, як футболіст прийшов до тями

Товариський матч збірних Данії та України з футболу, який проходив в данському Оденсе, зупинили на 65-й хвилині через знепритомнення данського футболіста Крістіан Еріксена. Матч достроково завершився з рахунком 2:1 на користь Данії.

На 13-й хвилині рахунок відкрив Патрік Доргу, який забив гол у ворота України. Другий гол Данія забила на 36-й хвилині матчу. За хвилину до завершення першого тайму Віктор Циганков забив мʼяч у порожні ворота Данії.

У другому таймі, на 65-й хвилині матч зупинили – 34-річний капітан збірної Данії Крістіан Еріксен схопився за грудну клітку та знепритомнів. Через падіння футболіста поєдинок на тривалий час зупинили.

Еріксен прийшов до тями після допомоги лікарів, після чого його забрала «швидка» з поля. Матч вирішили не продовжувати, він завершився з рахунком 2:1 на користь місцевої збірної.

До слова, це не перший раз, коли Крістіану Еріксену стає зле на футбольному полі. У 2021 році, під час гри з Фінляндією у межах турніру Євро-2020 футболіст пережив зупинку серця. Тоді йому провели серцево-легеневу реанімацію прямо на полі. До того йому не діагностували проблем із серцем.