Матч збірних Данії й України достроково завершили через знепритомнення капітана данської команди
Данський футболіст Крістіан Еріксен, в якого пʼять років тому зупинилося серце на футбольному полі, знепритомнів під час другого тайму
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Товариський матч збірних Данії та України з футболу, який проходив в данському Оденсе, зупинили на 65-й хвилині через знепритомнення данського футболіста Крістіан Еріксена. Матч достроково завершився з рахунком 2:1 на користь Данії.
На 13-й хвилині рахунок відкрив Патрік Доргу, який забив гол у ворота України. Другий гол Данія забила на 36-й хвилині матчу. За хвилину до завершення першого тайму Віктор Циганков забив мʼяч у порожні ворота Данії.
У другому таймі, на 65-й хвилині матч зупинили – 34-річний капітан збірної Данії Крістіан Еріксен схопився за грудну клітку та знепритомнів. Через падіння футболіста поєдинок на тривалий час зупинили.
The moment Christian Erikson collapsed pic.twitter.com/cpTAJKNGU4Не пропустіть найважливіше Додайте ZAXID.NET у вибрані в Google — Casmir E. C (@BubeCassy) June 7, 2026
Еріксен прийшов до тями після допомоги лікарів, після чого його забрала «швидка» з поля. Матч вирішили не продовжувати, він завершився з рахунком 2:1 на користь місцевої збірної.
До слова, це не перший раз, коли Крістіану Еріксену стає зле на футбольному полі. У 2021 році, під час гри з Фінляндією у межах турніру Євро-2020 футболіст пережив зупинку серця. Тоді йому провели серцево-легеневу реанімацію прямо на полі. До того йому не діагностували проблем із серцем.