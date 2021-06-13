Крістіана Еріксена забрали до лікарні прямо з футбольного поля 12 червня

Футболіст збірної Данії Крістіан Еріксен перебуває у стабільному стані в лікарні після втрати свідомості під час гри з Фінляндією у рамках турніру Євро-2020. Він залишається в лікарні для подальшого обстеження, оскільки досі невідомо, що стало причиною зупинки серця, повідомив у неділю, 13 червня, Данський футбольний союз.

Півзахисник міланського «Інтера» знепритомнів на стадіоні «Паркен» в Копенгагені незадовго до перерви в матчі групи B. Гру одразу перервали та просто на полі провели 29-річному футболісту серцево-легеневу реанімацію. Після одного розряду дефібрилятора його серце запустилось знову.

Лікар збірної Данії Мортен Бесен розповів, що розмовляв з Крістіаном кілька разів протягом дня та спостерігає нормалізацію його стану.

«Він залишається у стабільному стані та у доброму гуморі, належним чином відповідає на запитання і його серце знову б'ється», – прокоментував Бесен.

Разом з тим наразі лікарі не знають, що могло призвести до зупинки серця футболіста, зазначає BBC.

За словами колишнього кардіолога футболіста, у Еріксена не було проблем із серцем під час перебування в клубі Англійської прем’єр-ліги «Тоттенхем Хотспур». Медики кажуть, що у футболіста з 2013 року були нормальні аналізи, повідомляє «Радіо Свобода».

Нагадаємо, Матч першого раунду Данія – Фінляндія перервали 12 червня через інцидент з Еріксеном, а потім через дві години відновили. У поєдинку виграла Фінляндія – 1:0.