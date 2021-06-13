Данського футболіста Крістіана Еріксена госпіталізували, його стан стабілізувався

Збірна України разом із головним тренером Андрієм Шевченком підтримала футболіста збірної Данії, який знепритомнів під час матчу Євро-2020 з Фінляндією.

«Крістіане, тримайся, ми з тобою!», – звернулися представники збірної України, передає Українська асоціація футболу.

29-річний півзахисник данської збірної Крістіан Еріксен знепритомнів під час матчу із Фінляндією в суботу, 12 червня, наприкінці першого тайму. Через це матч тимчасово призупинили.

Медики робили йому непрямий масаж серця, а згодом терміново госпіталізували. Його стан стабілізувався в лікарні. Відомо, що футболіст почувається краще – він може дихати та розмовляти.

Після цієї інформації УЄФА дозволила командам дограти. Матч закінчився із рахунком 0:1 на користь Фінляндії. Автором єдиного голу став Йоель Пох'янпало.