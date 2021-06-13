Збірна України підтримала данського футболіста Крістіана Еріксена
Футболіст збірної Данії знепритомнів під час матчу із Фінляндією
Збірна України разом із головним тренером Андрієм Шевченком підтримала футболіста збірної Данії, який знепритомнів під час матчу Євро-2020 з Фінляндією.
«Крістіане, тримайся, ми з тобою!», – звернулися представники збірної України, передає Українська асоціація футболу.
29-річний півзахисник данської збірної Крістіан Еріксен знепритомнів під час матчу із Фінляндією в суботу, 12 червня, наприкінці першого тайму. Через це матч тимчасово призупинили.
Медики робили йому непрямий масаж серця, а згодом терміново госпіталізували. Його стан стабілізувався в лікарні. Відомо, що футболіст почувається краще – він може дихати та розмовляти.
Після цієї інформації УЄФА дозволила командам дограти. Матч закінчився із рахунком 0:1 на користь Фінляндії. Автором єдиного голу став Йоель Пох'янпало.