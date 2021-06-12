Матч між збірними Данії та Фінляндії було перервано наприкінці першого тайму. Причиною стало те, що гравець данської збірної Крістіан Еріксен втратив свідомість під час матчу.

Наприкінці першого тайму гравець впав на газон. До нього одразу направилися медики, щоб надати першу медичну допомогу. Однак швидко привести гравця до тями не вдалося. Йому робили непрямий масаж серця, а також використали дефібрилятор.

Арбітр матчу спочатку зупинив гру. А згодом команди довелося забрати з поля – УЄФА прийняла рішення зупинити гру.

Еріксена госпіталізували. Про його стан поки нічого невідомо.

Чи продовжиться сьогодні гра – поки невідомо.