Рішення УЄФА заборонити гасло «Героям слава!» на формі збірної України на Євро-2020 може бути пов’язане із контрактом про спонсорство, який російський «Газпром» нещодавно підписав зі Спілкою європейських футбольних асоціацій.

За даними Bild, контракт УЄФА та «Газпром» підписали ще три тижні тому. Саме тоді в російської державної компанії появилися партнерські права на Євро-2020. УЄФА, посилаючись на конфіденційність, відмовилися називати суму контракту, однак джерела видання стверджують, що йдеться про щонайменше 50 млн євро.

«Ситуація із рішенням щодо форми збірної України показує наскільки далеко зайти вплив Росії після багатомільйонного контракту із УЄФА», – зазначає Bild.

Подібної думки дотримується і посол України в Німеччині Андрій Мельник. В коментарі Bild він заявив, що вважає рішення УЄФА задовольнити скаргу Росії щодо української форми на Євро-2020 після підписання контракту із «Газпромом» більш ніж підозрілим.

Що із новою формою збірної України

Збірна України з футболу презентувала нову форму, в якій вона зіграє на Євро-2020 року, 6 червня. На ній зображені контури України з окупованим Росією Кримом і вишиті написи «Слава Україні!» та «Героям Слава!». Дизайн форми обурив, зокрема, представницю МЗС Росії Марію Захарову й депутата Держдуми РФ Дмитра Свищова. Останній узагалі закликав УЄФА заборонити Україні грати в новій формі.

УЄФА не мала претензій до української форми, але після того, як нею обурилася Росія, асоціація вирішила переглянути своє рішення та попросила Україну прибрати напис «Героям слава!» з форми, оскільки вважає, що це гасло має політичний контекст.

Після скандального рішення УЄФА, прийнятого на підставі звернення росіян, УАФ затвердила «Слава Україні!» та «Героям слава!» футбольними гаслами. Вже 11 червня стало відомо, що УЄФА та УАФ досягли компромісу в цьому питання – УЄФА дозволила залишити на футболках гасло «Героям слава!» за умови, що воно буде розміщене з іншими національними символами.