Коли і де виступатимуть українці на Олімпіаді: повний розклад на 27 липня
Урочисте відкриття Олімпійських ігор у Парижі заплановане на вечір п’ятниці 26 червня. У наймасштабнішому спортивному змаганні літа-2024 братимуть участь тисячі учасників. Від України у столицю Франції поїдуть 140 олімпійців.
Перші медалі розіграють вже 27 липня, і на частину з них претендуватимуть українці (на які саме – читайте тут). Ще частина українських спортсменів розпочнуть кваліфікаційні виступи.
Детальний розклад першого дня змагань Олімпійських ігор, де братимуть участь українці, читайте на ZAXID.NET. Потенційні медальні виступи виділені жирним шрифтом.
Розклад змагань українців на 27 липня:
- 11:00 – Дзюдо (до 60 кілограмів, чоловіки; Дільшот Халматов – Достон Рузієв (Узбекистан), перший раунд)
- 11:30 – Стрільба (пневматична гвинтівка 10 метрів, чоловіки, кваліфікація; Павло Коростильов, Віктор Банькін)
- 11:50 – Фехтування (особиста шпага, жінки, перший раунд; Влада Харькова – Маргеріта Гуцці Вінсенті (США), Олена Кривицька – Александра Ндоло (Кенія), Джоан Фейбі Бежура – Ауріан Малло (Франція))
- 12:00 – Стрибки у воду (синхронний трамплін, 3 метри, жінки; Вікторія Кесарь, Анна Письменська)
- 13:00 – Теніс (корт 12, перший раунд, одиночний розряд, жінки; Ангеліна Калініна – Аранча Рус (Нідерланди))
- 13:00 – Теніс (корт 8, перший раунд, одиночний розряд, жінки; Даяна Ястремська – Лаура Пігоссі (Бразилія))
- 13:00 – Теніс (корт 7, перший раунд, одиночний розряд, жінки; Марта Костюк – Юлія Путінцева (Казахстан))
- 13:00 – Теніс (корт 10, перший раунд, пари, жінки; Людмила Кіченок, Надія Кіченок – Чжан Шуай / Ван Сіньюй (Китай))
- 13:30 – Стрільба (пневматична гвинтівка 10 метрів, жінки, кваліфікація; Олена Костевич)
- 15:30 – Велоспорт (роздільна шосейна гонка, жінки; Юлія Бірюкова)
- 17:00 – Веслувальний слалом (байдарки-одиночки, заїзд 1 і 2, жінки; Вікторія Ус)
- 18:00 – Футбольний матч Україна – Марокко, груповий етап
- 21:00 – Настільний теніс (одиночний розряд, жінки, перший раунд; Соломія Братейко – Елізабета Самара (Румунія))
- 21:40 – Фехтування (особиста шпага, за 3-е місце, жінки; потенційно Олена Кривицька, Влада Харькова, Джоан Фейбі Бежура)
- 22:30 – Фехтування (особиста шпага, поєдинок за золото, жінки; потенційно Олена Кривицька, Влада Харькова, Джоан Фейбі Бежура)
Де дивитися Олімпіаду-2024
В Україні Олімпіаду-2024 офіційно транслюватимуть платформи суспільного мовника:
- місцеві телеканали «Суспільного» («Суспільне Київ», «Суспільне Львів» тощо) та телеканал «Суспільне Спорт»;
- сайт «Суспільне Спорт» – трансляція 4 додаткових видів спорту;
- Youtube-канал «Суспільне Спорт» – обрані події за участю українців.
Прямі трансляції на телеканалах будуть доступні з 10 ранку (коли розпочинатиметься змагальний день) до півночі за київським часом. Акцент трансляцій буде на виступах українських спортсменів.
Нагадаємо, що Олімпіада у Парижі триватиме до 11 серпня. Найбільше представників Україна матиме у легкій атлетиці (25), а найменше – у важкій атлетиці (1). Гасло української збірної на турнірі – The Will to Win («Воля до перемоги»).