Розклад виступів українців 27 липня на Олімпіаді: коли дивитись

Урочисте відкриття Олімпійських ігор у Парижі заплановане на вечір п’ятниці 26 червня. У наймасштабнішому спортивному змаганні літа-2024 братимуть участь тисячі учасників. Від України у столицю Франції поїдуть 140 олімпійців.

Перші медалі розіграють вже 27 липня, і на частину з них претендуватимуть українці (на які саме – читайте тут). Ще частина українських спортсменів розпочнуть кваліфікаційні виступи.

Детальний розклад першого дня змагань Олімпійських ігор, де братимуть участь українці, читайте на ZAXID.NET. Потенційні медальні виступи виділені жирним шрифтом.

Розклад змагань українців на 27 липня:

Де дивитися Олімпіаду-2024

В Україні Олімпіаду-2024 офіційно транслюватимуть платформи суспільного мовника:

Прямі трансляції на телеканалах будуть доступні з 10 ранку (коли розпочинатиметься змагальний день) до півночі за київським часом. Акцент трансляцій буде на виступах українських спортсменів.

Нагадаємо, що Олімпіада у Парижі триватиме до 11 серпня. Найбільше представників Україна матиме у легкій атлетиці (25), а найменше – у важкій атлетиці (1). Гасло української збірної на турнірі – The Will to Win («Воля до перемоги»).