39-річний хорват вирішив спробувати себе в Серії А

Хорватський півзахисник Лука Модріч став гравцем «Мілана», повідомляє офіційний сайт «россонері». 39-річний хавбек перейшов у нову команду в статусі вільного агента. Угода розрахована на один сезон з можливістю продовження ще на рік. В «Мілані» Лука виступатиме під номером 14.

Нагадаємо, Модріч – вихованець загребського «Динамо». Влітку 2008-го перейшов у лондонський «Тоттенген» за 22,5 млн євро. Після чотирьох сезонів за 35 мільйонів перебрався в мадридський «Реал», де виступав до недавнього часу.

За свою кар’єру Лука тричі ставав чемпіоном Хорватії, двічі вигравав Кубок та один раз Суперкубок країни. У його доробку також 4 перемоги в Лі Лізі, 2 Кубки та 5 Суперкубків Іспанії, 6 трофеїв Ліги чемпіонів, 5 перемог на Клубному чемпіонаті світу, а також тріумф на Міжконтинентальному кубку. У складі «вершкових» Модріч у 2018 році став володарем «Золотого м'яча».

Зі збірною Хорватії він здобував срібло (2018) і бронзу (2022) чемпіонатів світу, а також брав срібло Ліги націй (2022/23).