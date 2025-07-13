Лондонці вдруге у своїй історії стали найкращою командою світу

У неділю, 13 липня, на Клубному чемпіонаті світу відбувся фінал, в якому за трофей змагались лондонський «Челсі» та французький ПСЖ. Попри статус відвертого андердога «сині» несподівано розгромили парижан і вдруге в історії виграли Кубок КЧС.

Клубний чемпіонат світу, фінал

«Челсі» (Англія) – ПСЖ (Франція) – 3:0

Голи: Палмер, 22, 30, Жоао Педро, 43

Вилучення: Невеш, 84 (ПСЖ, червона картка)

«Челсі» розпочав активніше, що стало певною несподіванкою для ПСЖ. На 8-й хвилині лондонці вивели Палмера на удар з лінії штрафного – м’яч пролетів поруч зі стійкою. Французи огризнулись двома моментами: спочатку Руїс із лівого флангу прострілював на Дуе, але Кукурелья встиг перехопити, а за мить все той же Дуе закручував у кут – Санчес потягнув.

В середині тайму «Челсі» вийшов вперед. Палмер отримав передачу від Гюсто з правого флангу на лінію штрафного й елегантно по дузі відправив м’яч у лівий кут. Не минуло і десяти хвилин як «сині» вдруге шокували суперника: Палмер промчав до воріт суперника, змістився ближче до центру й повторив перший гол, з лінії закрутивши під ліву стійку.

У ПСЖ відверто нічого не виходило в атаці, натомість «Челсі» перед самою перервою забив втретє: Палмер протягнув сферу по центру, прокинув поміж захисників і вивів Жоао Педро на побачення з голкіпером – 3:0.

Після відпочинку французи побігли відігруватись. Спочатку Кварацхелія пробив з лівого кута штрафного – воротар відбив перед собою, а захисник підстрахував. Згодом Дембеле замкнув простріл з правого флангу – Санчес встиг зреагувати і спрямувати м’яч у стійку.

На екваторі другої сорокап’ятихвилинки Ділеп міг доводити рахунок до непристойного, але з його ударом метрів з 22-х впорався Доннарумма. Наприкінці зустрічі ПСЖ залишився у меншості: Невеш не стримав емоцій і схопив Кукурелью за пишну шевелюру. Арбітр спочатку обмежився «гірчичником», але після перегляду VAR змінив своє рішення.

Зрештою, все завершилось розгромною перемогою – «Челсі» вдруге у своїй історії стає найкращою командою світу (вперше це сталось у 2021 році).