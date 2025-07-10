Степан Юрчишин був нападником ФК «Карпати», а також багато років працював у керівництві клубу

У четвер, 10 липня, у віці 67 років помер відомий футболіст, тренер, колишній президент львівських «Карпат» Степан Юрчишин.

«Степан Юрчишин – один з найвідоміших футболістів у історії львівського та українського футболу, видатний бомбардир, рекордсмен Першої ліги сезону 1979-го за кількістю голів, улюбленець та кумир львівської публіки, легенда львівських “Карпат”, яка у різні епохи прославляла клуб на полі, на тренерській лаві та на керівних посадах... Степан Федорович залишив по собі не лише значну спадщину в футболі, а й завжди буде у серцях тих, хто його знав», – йдеться в офіційному повідомленні клубу.

Футбольний клуб «Карпати» висловив співчуття рідним та близьким Степана Юрчишина. Про час та місце прощання повідомлять додатково.

Степан Юрчишин в статусі гравця провів за львівські «Карпати» (1978-1991 рр) у всіх турнірах 207 ігор, забивши 87 голів. Він був рекордсменом Першої ліги СРСР за кількістю голів за сезон (42 м’ячі, 1979 рік). Виступав за збірну СРСР. У статусі головного тренера «Карпат» у 1992-2001 роках очолював зелено-білих у 35 матчах УПЛ. У керівництві «Карпат» та ФК «Львів» провів в УПЛ 44 гри. У Першій лізі очолював старий та новий ФК «Львів», «Карпати-2» у 223 матчах і за кількістю матчів займає дев’яте місце у списку тренерів-гвардійців Першої ліги (з 1992 року).

Працював спортивним директором ФК «Карпати», заступником директора ДЮФШ «Карпати», був Другом «Євро-2012». У 2010 році був обраний до Львівської облради за списком Партії регіонів. З жовтня 2020 року – директор відродженого ФК «Карпати». Останній час займав посаду заступника гендиректора клубу.