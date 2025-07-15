Олександр Бабич спробує первнути полтавців в еліту

«Ворскла» на своєму сайті оголосила про призначення нового головного тренера. Наставником полтавців став Олександр Бабич. 46-річний фахівець підписав з «зелено-білими» угоду на два роки. На своїй посаді він замінив Желько Любеновіча, який протримався біля керма команди 17 днів.

До тренерського штабу Олександра Олександровича увійшли Володимир Бєлаков, Валерій Куценко та тренер воротарів Дмитро Стойко.

Нагадаємо, Бабич розпочав тренерську кар’єру в «Чорноморці». Також очолював «Маріуполь» (з яким виходив у єврокубки), «Кривбас», болгарські «Фратрію» та «Пірін». Останнім його клубом був «Чорноморець», де він спочатку працював наставником, а згодом спортивним директором.

Варто зазначити, що «Ворскла» за підсумками минулого сезону вперше у своїй історії вилетіла з елітного дивізіону і виступатиме у Першій лізі.