Еліна Світоліна – остання представниця України на Вімблдоні в одиночному розряді

Українська тенісистка Еліна Світоліна (WTA 21) пробилася до 1/8 фіналу Вімблдону-2024. У 3-му колі вона у двох сетах (6:1, 7:6) переграла 10-ту ракетку світу Унс Джабір, яка останні два роки грала у фіналах на цьому турнірі. Це була четверта зустріч тенісисток, Еліна виграла три з них.

Як наслідок, Джабір не змогла захистити фінал, втратила 1170 очок і опустилася мінімум на 4 сходинки (на 14 місце). У наступному раунді Світоліна зіграє з Ван Сіньюй (WTA 42) – суперниці зустрічатимуться вперше. Для Еліни 1/8 фіналу на Вімблдоні буде вже четвертою у кар’єрі – двічі на цій стадії українка перемагала і діставалася півфіналів (у 2019 та 2023 роках).

Нагадаємо, 29-річна Еліна Світоліна – колишня перша ракетка України та екс-третя ракетка світу, найтитулованіша і найуспішніша українська тенісистка. Бронзова призерка Олімпіади-2020 в Токіо та переможниця підсумкового турніру WTA Finals 2018 року. Виграла 17 турнірів WTA в одиночному розряді та два – в парному. Тричі діставалася півфіналів на турнірах Великого шлема (Вімблдону – 2019, 2023, та US Open – 2019) і ще сім разів – чвертьфіналів. Посідає поточну 21 сходинку рейтингу WTA.

29-річна Унс Джабір – колишня друга ракетка світу. Фіналістка трьох турнірів Великого шлема в одиночному розряді (Вімблдон – 2022, 2023, та US Open – 2022). Переможниця п'яти турнірів WTA в одиночному розряді.

Зазначимо, що Еліна Світоліна – остання представниця України на Вімблдоні в одиночному розряді. Раніше турнір покинули в першому колі Леся Цуренко, Ангеліна Калініна та Катерина Байндль, у другому колі – Дарія Снігур та Юлія Стародубцева, у третьому – Марта Костюк та Даяна Ястремська.