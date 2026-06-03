Забудову біля аеропорту «Львів» заборонило Міноборони

Міністерство оборони виступило за збереження територій біля аеропорту «Львів» вільними від житлової забудови. У листі до Львівської міської ради відомство заявило, що ці землі мають залишатися резервом для розвитку аеропорту та потреб сил безпеки й оборони. Про це повідомили у ЛМР у середу, 3 червня.

Перший заступник міністра оборони України Олексій Вискуб повідомив, що Міноборони всебічно підтримує недопущення забудови приаеродромної території Державного підприємства «Міжнародний аеропорт «Львів» імені Данила Галицького», як стратегічно важливого об’єкту.

«Аеродром Львів, є аеродромом цивільної авіації та має статус аеродрому спільного використання цивільною та державною авіацією. Враховуючи завдання, які виконуються на аеродромі Львів повітряними суднами державної авіації та стосуються питань обороноздатності держави, гуманітарної та військової логістики, Міноборони також зацікавлене в розширенні його спроможностей», – йдеться у відповіді міноборони.

У відомстві також додали, що підтримують збереження земель Сокільницької сільської ради вільними від житлової забудови, як резервної території для розвитку аеропорту, розширення аеродромної інфраструктури та можливості використання в інтересах сил безпеки та оборони держави.

Не пропустіть найважливіше Додайте ZAXID.NET у вибрані в Google

Додати

«Вважаємо, що зазначені питання можливо розглянути в межах компетенції Кабінету Міністрів України, Міністерства розвитку громад та територій України та Державної авіаційної служби України», – зазначив у листі перший заступник Міністра оборони України Олексій Вискуб.

Як стало відомо минулого року, власники земельних ділянок планують звести поблизу львівського аеропорту житловий масив на десятки тисяч мешканців на території Сокільників. Місто виступає проти і пропонує альтернативу: створити на цій території економічну зону з потенціалом до 10 тисяч робочих місць. Йдеться про формати, які зазвичай з’являються поблизу аеропортів: логістичні центри, склади, офіси, великі торгові об’єкти.

У ЛМР також наголосили, що Львів за 20 років не допустив масштабної забудови біля аеропорту зі сторони міста.

Нагадаємо, у Сокільниках поблизу Львова планують масштабну житлову забудову на території, що прилягає до міжнародного аеропорту «Львів» імені Данила Галицького. Проєкт передбачає розширення меж села на 158 га та будівництво п’яти житлових кварталів фактично впритул до злітної смуги. За даними розслідувань ZAXID.NET, щонайменше близько 20 га земель, запланованих під забудову, належать членам партії «Варта» Юлії та Роману Городечним і пов’язаній з ними компанії «Сокіл-Л», серед співвласників якої є івано-франківський забудовник Blago.

Водночас навколо розширення Сокільників тривають судові та правоохоронні розслідування. Львівська міська рада та місцеві мешканці оскаржують затвердження оновленого генерального плану села, а поліція розслідує можливу незаконну зміну його меж. Кримінальне провадження відкрито за статтею про зловживання владою або службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки. Слідчі перевіряють причетність посадовців Сокільницької сільської ради до ухвалення відповідних рішень. Наразі жодній особі підозру в цій справі не оголошено.

24 квітня Львівська обласна військова адміністрація уклала меморандум із Міжнародним аеропортом «Львів» та Сокільницькою громадою, який мав би вирішити проблему запланованої забудови житлом приаеродромної зони та зарезервувати за летовищем землі під розширення.