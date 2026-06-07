Наслідки атаки на Балабине 7 червня

У неділю, 7 червня, російські окупанти завдали удару керованими авіабомбами селище під Запоріжжям. Атака припала на зупинку громадського транспорту, де перебували люди, є загиблі та постраждалі, повідомив голова Запорізької ОВА Іван Федоров.

За даними голови ОВА, окупанти атакували селище Балабине, розташоване за кілька кілометрів на південь від Запоріжжя. Близько 11:30 по населеному пункту вдарили керованими авіабомбами.

«Російська атака на зупинку громадського транспорту у Балабиному забрала життя двох людей», – повідомив Федоров.

Також внаслідок атаки постраждали пʼятеро людей. Найстаршому постраждалому – 79 років, а наймолодшому – 17 років.

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Крім того, 7 червня росіяни атакували безпілотниками Запоріжжя. На відео, яке оприлюднив Федоров, видно загоряння на цистернах однієї з місцевих АЗС.

Внаслідок удару по обʼєкту інфраструктури поранений 59-річний чоловік.

Нагадаємо, 30 травня росіяни атакували дронами залізницю в Запоріжжі. Внаслідок атаки пошкоджений теплотяг та електротяг, одна людина загинула та ще двоє постраждали.