У Гданську п'яний поляк напав на українця та побив двох співвітчизників
Під час затримання в крові чоловіка виявили понад 1,5 проміле алкоголю
До теми
У польському Гданську правоохоронці затримали 37-річного чоловіка, який у стані алкогольного сп'яніння напав спочатку на громадянина України, а згодом – на двох поляків, називаючи їх «бандерівцями». Про це у четвер, 6 червня, повідомив портал Onet.
Інцидент стався на території присадибних ділянок на вул. Модра. За інформацією поліції, чоловік приїхав туди на автомобілі Volkswagen і поводився агресивно, різко прискорюючись та гальмуючи.
Лише важливі новини – підписуйся на наш WhatsApp-канал
Згодом він звернув увагу на перехожого, оскільки, за його словами, йому не сподобався погляд чоловіка. Правоохоронці припускають, що нападник міг сплутати його з іншою людиною, адже запитував, чи той раніше звертався до поліції із заявою на нього.Оперативні, достовірні і найважливіші новини тут Додайте ZAXID.NET у вибрані в Google
Після того як чоловік відповів заперечно, водій почув у нього східноєвропейський акцент, почав ображати та спробував побити. Потерпілому, який виявився громадянином України, вдалося втекти.
Пізніше нападник переключився на двох інших чоловіків – батька та сина. За даними слідства, він обзивав їх «бандерівцями», поводився агресивно та завдав їм тілесних ушкоджень. Одному з потерпілих зламали руку. Обидва чоловіки є громадянами Польщі.
Після скоєного зловмисник залишив місце події, однак того ж дня його затримали.
Поліція повідомила, що під час затримання в крові чоловіка виявили понад 1,5 проміле алкоголю. Крім того, правоохоронці перевіряють, чи не перебував він під впливом наркотичних речовин. Також встановлено, що затриманий не мав посвідчення водія.
Нагадаємо, увечері 1 серпня у Вроцлаві 18-річний громадянин України напав із ножем на 30-річну польку. За даними поліції, чоловік спочатку їхав із жінкою в одному автобусі, розпитував її про дорогу, а згодом вийшов на тій самій зупинці, зайшов за нею до під'їзду та завдав ножових поранень. Потерпілу госпіталізували у важкому стані, а підозрюваного затримали. Правоохоронці розслідують справу за статтею про замах на вбивство, мотиви нападу наразі встановлюють.