Після скоєного зловмисник залишив місце події, однак того ж дня його затримали

У польському Гданську правоохоронці затримали 37-річного чоловіка, який у стані алкогольного сп'яніння напав спочатку на громадянина України, а згодом – на двох поляків, називаючи їх «бандерівцями». Про це у четвер, 6 червня, повідомив портал Onet.

Інцидент стався на території присадибних ділянок на вул. Модра. За інформацією поліції, чоловік приїхав туди на автомобілі Volkswagen і поводився агресивно, різко прискорюючись та гальмуючи.

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Згодом він звернув увагу на перехожого, оскільки, за його словами, йому не сподобався погляд чоловіка. Правоохоронці припускають, що нападник міг сплутати його з іншою людиною, адже запитував, чи той раніше звертався до поліції із заявою на нього.

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Після того як чоловік відповів заперечно, водій почув у нього східноєвропейський акцент, почав ображати та спробував побити. Потерпілому, який виявився громадянином України, вдалося втекти.

Пізніше нападник переключився на двох інших чоловіків – батька та сина. За даними слідства, він обзивав їх «бандерівцями», поводився агресивно та завдав їм тілесних ушкоджень. Одному з потерпілих зламали руку. Обидва чоловіки є громадянами Польщі.

Після скоєного зловмисник залишив місце події, однак того ж дня його затримали.

Поліція повідомила, що під час затримання в крові чоловіка виявили понад 1,5 проміле алкоголю. Крім того, правоохоронці перевіряють, чи не перебував він під впливом наркотичних речовин. Також встановлено, що затриманий не мав посвідчення водія.