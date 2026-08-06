У Шептицькій громаді понад добу не буде газу

У Шептицькому, Соснівці та ще 12 населених пунктах громади тимчасово не буде газу. Відключення триватиме з ранку 17 серпня до вечора 18 серпня через планові профілактичні роботи, повідомила 6 серпня Шептицька міська рада.

Де не буде газу?

Газопостачання припинять 17 серпня о 09:00, а відновити його планують 18 серпня о 17:00.

Без газу залишаться:

Шептицький;

Соснівка;

Гірник;

Сілець;

Межиріччя;

Бендюга;

Волсвин;

Городище;

Велике;

Острів;

Борятин;

Добрячин;

Бережне;

Рудки.

Відключення пов’язане з планово-профілактичною зупинкою газорозподільної станції. Роботи проведуть відповідно до затвердженого графіка Західного лінійного виробничого управління магістральних газопроводів «Оператора газотранспортної системи України».

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До слова, у липні на два дні вимикали газопостачання у Жовкві та навколишніх населених пунктах. Без газу були понад 13 тис. абонентів.