У Шептицькому та навколишніх селах на два дні вимкнуть газ
Газу не буде у 14 населених пунктах громади
У Шептицькому, Соснівці та ще 12 населених пунктах громади тимчасово не буде газу. Відключення триватиме з ранку 17 серпня до вечора 18 серпня через планові профілактичні роботи, повідомила 6 серпня Шептицька міська рада.
Де не буде газу?
Газопостачання припинять 17 серпня о 09:00, а відновити його планують 18 серпня о 17:00.
Без газу залишаться:
- Шептицький;
- Соснівка;
- Гірник;
- Сілець;
- Межиріччя;
- Бендюга;
- Волсвин;
- Городище;
- Велике;
- Острів;
- Борятин;
- Добрячин;
- Бережне;
- Рудки.
Відключення пов’язане з планово-профілактичною зупинкою газорозподільної станції. Роботи проведуть відповідно до затвердженого графіка Західного лінійного виробничого управління магістральних газопроводів «Оператора газотранспортної системи України».Якщо хочете читати головні новини дня оперативно Додайте ZAXID.NET у вибрані в Google
До слова, у липні на два дні вимикали газопостачання у Жовкві та навколишніх населених пунктах. Без газу були понад 13 тис. абонентів.