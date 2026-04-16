Об’їзд ділянки триватиме близько трьох місяців

У селищі Куликів Львівського району ремонтуватимуть міст, через це рух трасою М-09 у цьому місці перекриють на три місяці. Водіям пропонують два варіанти об’їзду. Про це повідомило Державне агентство відновлення та розвитку інфраструктури України.

Перекриття руху розпочнеться з 10 ранку 27 квітня. У Куликові розпочнуть ремонт мостового переходу. Орієнтовний термін проведення робіт – до 27 липня.

«Підрядник спочатку завершить влаштування асфальтобетонного покриття під’їзної дороги до селища Куликів і лише після цього буде перекрито рух мостом. Такий підхід дозволяє забезпечити альтернативний маршрут ще до початку перекриття», – зазначено у повідомленні.

Об’їзд ділянки здійснюватиметься згідно з тимчасовою схемою, погодженою з патрульною поліцією, Львівською обласною військовою адміністрацією та Службою відновлення у Львівській області. Потрапити зі Львова до Жовкви можна буде через Жовтанці і Зіболки або через Крехів. Водіїв просять заздалегідь планувати свої маршрути і зважати на встановлені дорожні знаки.

Схема об'їзду через Жовтанці і Крехів

Через це селище курсує громадський транспорт у північному напрямку – до Шептицького і Рави-Руської – орієнтовно 360 рейсів щодня. Для них у ЛОВА напрацювали дві варіанти об’їзду:

сокальський напрямок – через Зіболки та Жовтанці;

рава-руський та жовківський напрямки – через комунальні дороги селища Куликів.

Нагадаємо, капітальний ремонт траси М-09 розпочали у квітні 2025 року. Роботи фінансує Європейський банк реконструкції і розвитку (ЄБРР). Підрядниками є «Автомагістраль-Південь», яка проводить роботи від Жовкви до Рави-Руської, та «Онур» – від Львова до Жовкви. Трасу розширять на одну смугу, влаштують велодоріжки й тротуари та всю прилеглу інфраструктуру.