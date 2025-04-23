За межами населених пунктів трасу розширять та додадуть ще одну смугу

На Львівщині починають капітальний ремонт траси М-09 Львів – Рава-Руська на ділянці від села Воля-Висоцька до пункту пропуску в Раві-Руській протяжністю понад 33 км. Зараз на цій ділянці стартували підготовчі роботи. Підрядник «Автомагістраль-Південь» має провести ремонт упродовж двох років. Востаннє трасу ремонтували понад 10 років тому – перед Євро-2012.

Як повідомили у середу, 23 квітня, у департаменті дорожнього господарства ЛОВА, у межах підготовчих робіт на ділянках, де планується розширення проїзної частини, знімають рослинний шар ґрунту. На об’їзній Жовкви змонтували ґрунтозмішувальну установку продуктивністю до 400 тонн на годину, влаштовані майданчики для зберігання інертних матеріалів та бокси для ремонту і обслуговування будівельної техніки. Монтується містечко для працівників: завершена перша будівля для проживання 72 осіб, будується друга.

У межах проєкту передбачений капремонт одного з мостів, тому поруч влаштовують тимчасовий об’їзд.

«Це основний маршрут з Києва на Варшаву, який є частиною Транс’європейської транспортної мережі (TEN-T). Довжина нашої ділянки ремонту (від села Воля-Висоцька до ПП) – 33,4 км», – зазначив директор департаменту дорожнього господарства ЛОВА Орест Шуліковський.

У ЛОВА зазначили, що капремонт проведуть коштом ЄБРР в межах підписаної у 2020 році угоди.

На трасі Львів – Рава-Руська тривають підготовчі роботи (фото ЛОВА)

«Під час війни проєкт став ще більш актуальним – навантаження на автодорогу збільшилось, стан покриття погіршився», – зазначили в ЛОВА.

Загалом капітальний ремонт траси передбачає:

за межами населених пунктів дорога розширюється, додається ще одна смуга руху;

з обох сторін біля зупинок транспорту, перехрестів, примикань, додаються перехідно-швидкісні смуги;

повністю замінюється дорожня основа, влаштовуються нове покриття з трьох шарів асфальтобетону;

демонтуються та перебудовуються 6 мостів, більшість з яких перебуває в аварійному стані; 4 мости замінюються на бетонні труби, створюється кільцева розв’язка;

влаштовується система водовідведення (та очищення)дощової води. Наразі її взагалі нема.

влаштовуються тротуари, велодоріжки, шумозахисні екрани, зупинки громадського транспорту, освітлення, світлофори, бар’єрне огородження та розмітка.

Ремонт мають завершити за два роки.

Нагадаємо, у межах укладеної ще в 2020 році кредитної угоди Європейський банк реконструкції та розвитку розподілив 182 млн євро на капітальний ремонт траси М-09 Тернопіль – Львів – Рава-Руська.