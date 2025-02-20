У Львівській громаді вперше діє програма ремонту ґрунтових доріг

Львівська міськрада визначила 25 ґрунтових доріг у населених пунктах Львівської громади, які ремонтуватимуть уже цього року. На програму передбачено понад 23 млн грн в міському бюджеті.

Як повідомила директорка Офісу агломерації та розвитку громад Наталія Алєксєєва, минулого року співробітники офісу напрацювали першу програму ремонту ґрунтових доріг, яку погодили депутати. Цьогоріч Офіс агломерації та розвитку громад спільно з районними адміністраціями визначили перелік вулиць та зробили розрахунки щодо орієнтовної вартості ремонту кожної із них. А 20 лютого під час сесії ЛМР депутати проголосували за фінансування програми. Загалом на ремонт ґрунтових вулиць виділено понад 23 млн грн.

«У списку – 25 вулиць різної протяжності з кожного населеного пункту Львівської МТГ. За час повномасштабного вторгнення ці дороги стали не просто аварійними, а небезпечними для пересування водіїв та пішоходів. Серед них – вулиця о. Мармаша у Зашкові, Зелена у Волі-Гомулецькій, вулиці у Дублянах , Ситихові, Малехові та інших громадах», – розповіли в Офісі агломерації.

Оскільки йдеться про суто ґрунтові дороги, то їх покриватимуть щебнем, який спеціальними технологіями ущільнюватимуть та утрамбовуватимуть. Фактично це буде як основа для асфальтованого покриття.

Наразі районні адміністрації як розпорядники коштів мають скласти технічне завдання та оголосити тендер на виконавця робіт.

У мерії зауважили, що це вперше у громадах визначені ґрунтові дороги ремонтуватимуть від початку і до кінця. Раніше роботи виконували за залишковим принципом. Зважаючи на затребуваність цього питання у населених пунктах Львівської МТГ, чиновники не виключають виділення додаткових коштів на ремонтні роботи.