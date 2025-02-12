Проєкт реконструкції вул. Мазепи передбачає розширення вулиці з двох до чотирьоох смуг

ЛКП «Львівавтодор» оголосив міжнародний тендер на реконструкцію вул. Мазепи та вул. Гріченка вартістю понад 13 млн євро. Ці вулиці відремонтують у межах субпроєкту «Проект підвищення безпеки дорожнього руху у Львові - Пакет1», який фінансує Європейський інвестиційний банк.

Йдеться про реконструкцію 1,93 км вул. Мазепи та 0,71 км вул. Грінченка у Львові. Тендер на роботи оголосили в Офіційному віснику Європейського Союзу. Очікувана вартість робіт становить понад 13 млн євро. Пропозиції від підрядників приймають до 18 березня 2025 року. Термін виконання робіт – 18 місяців.

Як розповів ZAXID.NET директор ЛКП «Львівавтодор» Микола Власюк, тендер проведуть за процедурами Європейського інвестиційного банку. Проєкт виготовили ще у 2017 році в ЛКП «Інститут просторового розвитку». Ця ж організація частково розробляла проєкт реконструкції вул. Грінченка. В межах реконструкції, вулиці планують розширити з двох до чотирьох смуг, прокласти велодоріжки та облаштувати виділені смуги для громадського транспорту.

«Очікуються масштабні роботи, оскільки і вул. Мазепи, і вул. Грінченка будуть реконструйовані в повному обсязі. Це грандіозний проєкт, в межах якого повністю зміняться конфігурації вулиць – будуть враховані різні елементи для всіх учасників руху, запроєктовані відокремлені зупинки для громадського транспорту», – розповів Микола Власюк.

Паралельно «Львівавтодор» шукає консультантів, які контролюватимуть реалізацію проєкту реконструкції вулиць. Вартість цих робіт – 400 тис. євро.

Додамо, що кредит від ЄІБ – це державна програма, в межах якої містам на оновлення інфраструктури під державні гарантії банк надавав кредитування. Спершу йшлося про 13,5 млн євро, а згодом позику зменшили до 9,8 млн євро. Цей кредит Львів отримав іще у 2020 році.