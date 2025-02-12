У Львові оголосили тендер на реконструкцію вулиць Мазепи та Гріченка
Роботи вартістю 13 млн євро профінансує Європейський інвестиційний банк
ЛКП «Львівавтодор» оголосив міжнародний тендер на реконструкцію вул. Мазепи та вул. Гріченка вартістю понад 13 млн євро. Ці вулиці відремонтують у межах субпроєкту «Проект підвищення безпеки дорожнього руху у Львові - Пакет1», який фінансує Європейський інвестиційний банк.
Йдеться про реконструкцію 1,93 км вул. Мазепи та 0,71 км вул. Грінченка у Львові. Тендер на роботи оголосили в Офіційному віснику Європейського Союзу. Очікувана вартість робіт становить понад 13 млн євро. Пропозиції від підрядників приймають до 18 березня 2025 року. Термін виконання робіт – 18 місяців.
Як розповів ZAXID.NET директор ЛКП «Львівавтодор» Микола Власюк, тендер проведуть за процедурами Європейського інвестиційного банку. Проєкт виготовили ще у 2017 році в ЛКП «Інститут просторового розвитку». Ця ж організація частково розробляла проєкт реконструкції вул. Грінченка. В межах реконструкції, вулиці планують розширити з двох до чотирьох смуг, прокласти велодоріжки та облаштувати виділені смуги для громадського транспорту.
«Очікуються масштабні роботи, оскільки і вул. Мазепи, і вул. Грінченка будуть реконструйовані в повному обсязі. Це грандіозний проєкт, в межах якого повністю зміняться конфігурації вулиць – будуть враховані різні елементи для всіх учасників руху, запроєктовані відокремлені зупинки для громадського транспорту», – розповів Микола Власюк.
Паралельно «Львівавтодор» шукає консультантів, які контролюватимуть реалізацію проєкту реконструкції вулиць. Вартість цих робіт – 400 тис. євро.
Додамо, що кредит від ЄІБ – це державна програма, в межах якої містам на оновлення інфраструктури під державні гарантії банк надавав кредитування. Спершу йшлося про 13,5 млн євро, а згодом позику зменшили до 9,8 млн євро. Цей кредит Львів отримав іще у 2020 році.