На вул. Мазепи хочуть облаштувати 4 смуги та пустити автобуси по центру вулиці

Кошти Європейського інвестиційного банку витратять на реконструкцію вулиць Мазепи та Грінченка у Львові. 2-кілометрову вул. Мазепи, що розташована на півночі міста в Шевченківському районі, планують розширити з двох до чотирьох смуг та кардинально перепланувати. Зазначимо, що розмови про реконструкцію цієї вулиці тривають вже декілька років. Проект виготовили ще три роки тому в ЛКП «Інститут просторового розвитку». Ця ж проектна організація частково розробляла проект реконструкції вул. Грінченка. У четвер, 26 листопада, у прес-службі ЛМР повідомили, що ремонт обох вулиць буде проведено за кошти ЄІБ.

«Ці вулиці є одними з найважливіших магістралей північної частини Львова. Вони мають значно більше транспортне навантаження, ніж інші хордові магістралі Львова, оскільки це ділянки, де розривається кільце об'їзної дороги Львова. Є значна кількість вантажного транспорту міжміського та міжнародного сполучення. У той самий час вулиці є щільно забудовані багатоповерховим житлом. Інфраструктура мікрорайону сильно зношена. Проте район дуже важливий також і з точки зору охорони здоров’я — тут розташований найбільший в місті комплекс лікарень, зокрема дитячих. Окрім цього, район розвивається — триває будівництво нових житлових кварталів, офісів, торгово-розважальних центрів, оновлюються лікарні», – зазначили у прес-службі ЛМР.

Візуалізація Інституту просторового розвитку

Зараз вул. Мазепи має дві смуги руху, натомість після реконструкції їх має буде чотири – по дві в кожен бік. Тут планують створити інфраструктуру для маломобільних груп населення, сучасну та безпечну пішохідну та велосипедну інфраструктури. Усі зупинки мають обладнати комфортними посадковими майданчиками та пандусами, буде облаштовано пішохідні переходи та місця для паркування. На перехресті вул. Мазепи і Замарстинівської хочуть облаштувати кільце з двома смугами руху. До слова, мешканців закликають надсилати свої пропозиції щодо реалізації проекту на електронну пошту: [email protected]

Попередня вартість реконструкції вул. Мазепи – 180 млн грн, а вул. Грінченка – 90 млн грн. Але кошторис може змінитися, адже проект виготовили давніше.

Зазначимо, що Європейський інвестиційний банк надає фінансову допомогу містам України в рамках проекту «Підвищення безпеки автомобільних доріг в містах України». Для підтримки ЄІБ обрав міст: Львів, Київ, Одеса, Харків, Кам'янець-Подільський, Дніпро.

Як раніше повідомляв ZAXID.NET, у Львові планують прокласти нові трамвайні і тролейбусні лінії. Зокрема наступного року хочуть розпочати прокладати трамвайну колію від вул. Замарстинівської до вул. Мазепи. Після продовження колії трамвай мають запустити від вул. Мазепи до Сихова.