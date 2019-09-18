У проекті ремонту Замарстинівської передбачили продовження трамвайної колії до Мазепи

Від вулиці Хімічної до Торф'яної проводять підготовку до облаштування трамвайних колій, завершують проїзну частину та монтаж плит.

«За останній період практично завершились роботи в напрямку до вулиці Гайдамацької по заміні колектора, інженерних мереж, водогін вже підключено новий. Зараз тривають підключення з будинків до нового колектора, лишилось 100-150 м, щоб поміняти», – розповів заступник директора міського департаменту ЖКГ Андрій Білий.

На ділянці від Липинського до Торфяної роботи проходять найшвидше. До проекту реконструкції додадуть ремонт розворотного кільця на кінцевій трамвая №6 та встановлення стрілочних переводів задля продовження трамвайної лінії Замарстинівською.

«Наразі кошторис не змінювався, з початку проекту був 84 млн, але є додаткові витрати, потім вони будуть переглянуті. Зроблене коригування проету і вартість трішки здорожчає», – каже в.о. директора ЛКП «Львівавтодор» Оксана Єстеферова.

Капітальний ремонт вулиці Замарстинівської розпочали в березні 2018 року. За проектом реконструкція вулиці триватиме 22 місяці. Адже корективи у роботу додалися через особливість грунту.

«Проектант вулиці не врахував те, що тут є плавуни. Коли це все розрили, ми побачили реальний стан і жахнулися. Коли б ми йшли по старому проекту, тут би все попадало, тому підсилення, укріплення і залучення фахівців з різних міст дало результат, наразі все погане лишилося позаду», – каже міський голова Львова Андрій Садовий.

Повністю завершити усі роботи на вулиці Замарстинівській планують до кінця 2019 року.