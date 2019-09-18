У проекті ремонту Замарстинівської передбачили продовження трамвайної колії до Мазепи
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Від вулиці Хімічної до Торф'яної проводять підготовку до облаштування трамвайних колій, завершують проїзну частину та монтаж плит.
«За останній період практично завершились роботи в напрямку до вулиці Гайдамацької по заміні колектора, інженерних мереж, водогін вже підключено новий. Зараз тривають підключення з будинків до нового колектора, лишилось 100-150 м, щоб поміняти», – розповів заступник директора міського департаменту ЖКГ Андрій Білий.
На ділянці від Липинського до Торфяної роботи проходять найшвидше. До проекту реконструкції додадуть ремонт розворотного кільця на кінцевій трамвая №6 та встановлення стрілочних переводів задля продовження трамвайної лінії Замарстинівською.
«Наразі кошторис не змінювався, з початку проекту був 84 млн, але є додаткові витрати, потім вони будуть переглянуті. Зроблене коригування проету і вартість трішки здорожчає», – каже в.о. директора ЛКП «Львівавтодор» Оксана Єстеферова.
Капітальний ремонт вулиці Замарстинівської розпочали в березні 2018 року. За проектом реконструкція вулиці триватиме 22 місяці. Адже корективи у роботу додалися через особливість грунту.
«Проектант вулиці не врахував те, що тут є плавуни. Коли це все розрили, ми побачили реальний стан і жахнулися. Коли б ми йшли по старому проекту, тут би все попадало, тому підсилення, укріплення і залучення фахівців з різних міст дало результат, наразі все погане лишилося позаду», – каже міський голова Львова Андрій Садовий.
Повністю завершити усі роботи на вулиці Замарстинівській планують до кінця 2019 року.