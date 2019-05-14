Під асфальтом на вулиці Замарстинівській знайшли бруківку

На останній частині вулиці Замарстинівській, на якій триває ремонт, знайшли бруківку. Йдеться про ділянку від вул. Дашкевича до вул. Заводської.

У вівторок майстри зняли асфальт із однієї сторони вулиці. Під дорожнім покриттям збереглась ідеально викладена бруківка. Є як великі камені, так і дрібна мозаїка. Бруківку вже почали демонтовувати та перевозити на іншу частину вулиці з боку вул. Липинського.

За декілька днів майстри почнуть замощувати цією бруківкою дорогу. Щодо решти, то за два дні майстри мають її облікувати, перебрати та посортувати залежно від технічного стану. Згодом бруківку перевезуть до ЛКП «Львівспецкомунтранс» на зберігання.

«Тут зняли асфальт і бетонне покриття, почистили площу від бруківки, зачистили її. Зараз беремо контрольні зразки на метр квадратний. То щоби знати об’єм бруківки. Товщина тут є різна. Виводимо середню товщину на цій ділянці і тоді переводимо в куби», – пояснив інженер із технічного нагляду ЛКП «Львівавтодор» Ігор Борецький.

До слова, за проектом, вся вул. Замарстинівська буде замощена бруківкою. Довкола колодязів викладуть мозаїку.