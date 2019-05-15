На ремонт закривають останню ділянку вул. Замарстинівської

На Замарстинівській скоро будуть замощувати бруківкою одну частину дороги

В понеділок, 20 травня, у Львові перекриють для руху транспорту останню ділянку вул. Замарстинівської, яка підлягає реконструкції, – кінцеву трамваїв біля вул. Торф’яної. Про це повідомляє департамент житлового господарства та інфраструктури ЛМР.

Обмеження руху на цій ділянці прогнозовано триватиме до 1 грудня. Станом на зараз Замарстинівська перекрита від вул. Липинського до вул. Заводської. Роботи виконує ТзОВ «Онур» на замовлення ЛКП «Львівавтодор».

На час перекриття цієї ділянки міські автобусні маршрути №26 та №39 тимчасово змінять схему руху, повідомили в управлінні транспорту ЛМР.

Маршрут №39 курсуватиме такими вулицями: пр. В. Чорновола — вул. Липинського — вул. Б. Хмельницького — далі за маршрутом.

Маршрут №26 курсуватиме вулицями: пр. В. Чорновола — вул. Липинського — вул. І. Миколайчука — вул. А. Лінкольна — вул. Тичини — надалі за маршрутом.

Нагадаємо, ремонтні роботи на вулиці розпочалися 5 березня 2018 року. Тоді зробили підготовчі і демонтажні роботи ‒ зняли трамвайні рейки і верхній шар асфальту, демонтували контактну мережу і зовнішнє освітлення. Однак роботи призупинили через виявлення нестійких ґрунтів — плавунів. Після додаткових геологічних досліджень ремонтні роботи відновили. Під шаром асфальту знайшли бруківку. Нею знову замостять Замарстинівську.