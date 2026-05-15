Банки вводять нові ліміти для ФОПів

Українські банки та платіжні сервіси оновили Меморандум про прозорість ринку платіжних послуг, запровадивши нові обмеження на перекази для ФОПів і компаній. Документ підписали 14 травня представники банківського сектору та фінансових установ.

Оновлена редакція меморандуму передбачає ліміти на операції для більшості клієнтів. Водночас обмеження не застосовуватимуться до клієнтів із підтвердженими джерелами доходів, зокрема зарплатних клієнтів, офіційно зареєстрованих волонтерів та інших осіб із підтвердженими доходами. Із 1 вересня 2026 року ці правила також поширяться на рахунки юридичних осіб і ФОПів.

Базові ліміти залишаються без змін:

для клієнтів із високим рівнем ризику – до 50 тис. грн на місяць;

для клієнтів із низьким і середнім рівнем ризику – до 100 тис. грн на місяць.

У разі документального підтвердження доходів клієнти зможуть звертатися до банків із проханням підвищити встановлений ліміт.

Основні зміни стосуються новостворених і так званих «сплячих» ФОПів – підприємців, які тривалий час не вели діяльність, а потім її відновили. Для них вводять двоетапні обмеження на фінансові операції.

Із серпня 2026 року:

для ФОПів першої групи встановлять ліміт до 600 тис. грн на місяць;

для ФОПів другої та третьої груп – до 3 млн грн на місяць.

Із листопада 2026 року ці обмеження посилять:

для першої групи – до 400 тис. грн;

для другої та третьої груп – до 1 млн грн на місяць.

Водночас у документі не уточнюється, скільки саме часу ФОП має не здійснювати діяльність, щоб його визнали «сплячим». Крім того, поняття «нового ФОПа» кожен банк визначатиме за власними внутрішніми правилами – цей період може становити від 6 до 12 місяців.

ФОПи, на яких поширюватимуться обмеження, матимуть право подати до банку документи для перегляду лімітів і збільшення дозволеного обсягу операцій.

Окремі обмеження вводять і для нових або неактивних компаній, у яких банки виявлять понад дві ознаки «компанії-оболонки». Для таких юросіб із серпня встановлять ліміт у 5 млн грн на місяць, а з грудня – 2 млн грн.

Президент Асоціації українських банків Андрій Дубас пояснив, що банки поки не бачать потреби підвищувати чинний базовий ліміт p2p-переказів у 100 тис. грн. За його словами, клієнти з офіційно підтвердженими доходами можуть отримати індивідуальні ліміти. Із відповідними зверненнями до банків уже зверталися, зокрема, військовослужбовці, які отримують бойові виплати.

Наразі до меморандуму приєдналися понад два десятки банків і фінансових сервісів, серед яких «ПриватБанк», «Ощадбанк», ПУМБ, «Укрексімбанк» та інші учасники ринку. У Національній асоціації банків зазначили, що документ є відкритим, тому до нього можуть добровільно долучатися й інші фінансові установи.

Перший меморандум про прозорість ринку платіжних послуг банки підписали у грудні 2024 року. Станом на початок 2026 року до нього приєдналися понад 50 банків та фінансових компаній.

Нагадаємо, у жовтні 2024 року НБУ тимчасово ввів обмеження на вихідні перекази між рахунками фізичних осіб. Згодом, із лютого 2025 року, банки в межах Меморандуму про прозорість ринку платіжних послуг запровадили власні ліміти: 50 тис. грн для клієнтів із високим рівнем ризику та 150 тис. грн для клієнтів із низьким і середнім рівнем ризику. Із червня 2025 року цей ліміт знизили до 100 тис. грн на місяць. Обмеження стосуються не лише p2p-переказів, а й операцій за реквізитами IBAN.