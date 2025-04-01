В Нацбанку кажуть, що ситуація з дропами владналася за пів року

Національний банк України вирішив не продовжувати дію обмежень у розмірі 150 тис. грн на місяць для вихідних переказів з кратки на картку для фізосіб. Про це у вівторок, 1 квітня, повідомила пресслужба НБУ.

Як повідомляв ZAXID.NET, обмеження на вихідні перекази за всіма рахунками клієнта в одному банку в розмірі 150 тис. грн на місяць діяли з жовтня 2024 року. Їх встановили для мінімізації використання платіжної інфраструктури в протиправній діяльності – передусім ішлося про так званих дропів, які здають картки в оренду для виведення незаконно отриманих прибутків.

Додамо, що в грудні 2024 року найбільші українські банки підписали меморандум про встановлення власних лімітів на всі вихідні перекази з карток клієнтів, профіль яких буде визнано ризиковим. Ці ліміти почали діяти з лютого 2025 року.

Скасування лімітів в НБУ пояснюють тим, що за цей час напрацювали низку змін, що допомогли врегулювати ситуацію.

«Минулого року ми фіксували аномальний сплеск обсягу переказів між рахунками фізосіб, який наразі знизився внаслідок обмежень, комунікації НБУ, що звернула увагу ринку на проблему дропів, та впровадження Меморандуму. Короткострокова тенденція до стрімкого зростання кількості відкритих платіжних карток, яка фіксувалася у вересні-жовтні минулого року, також припинилася», – кажуть в НБУ.

В Нацбанку додали, що на ситуацію позитивно вплинули такі чинники:

закон про збільшення штрафів за порушення платіжного законодавства, ухвалений в жовтні 2024 року;

меморандум українських банків про забезпечення прозорості функціонування ринку платіжних послуг;

покращення роботи систем моніторингу платіжних операцій банківських і небанківських установ відповідно до вимог і рекомендацій НБУ;

активна робота з боку правоохоронних органів для виявлення та припинення злочинних схем.

Окрім того, Нацбанк напрацював концепцію реєстру людей, які потребують посиленого контролю платіжних операцій, яку Верховна Рада розгляне вже в квітні.