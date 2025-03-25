Нацбанк рахуватиме курс валют по-новому: що змінюється
Курс гривні до російського і білоруського рублів, іранського реалу та низки інших валют тепер не рахуватимуть
З 31 березня Національний банк України по-новому рахуватиме курс гривні до іноземних валют. Про це повідомляє пресслужба регулятора.
У розрахунку курсу гривні до інших валют відбудуться дві зміни. Перша полягає в тому, що раніше було два переліки валют, до яких встановлювали курс гривні – щоденний і щомісячний. Тепер буде тільки щоденний.
В НБУ це пояснюють зростанням рівня автоматизації розрахунків, що зменшило операційні обмеження та ризики щоденного розрахунку офіційного курсу для широкого переліку валют. Тож щомісячний перелік став неактуальним і тепер буде лише щоденний, що відповідає міжнародному досвіду.
Щоденний перелік валют, до яких встановлюється курс гривні, складатиметься з 41 світової валюти – два переліки об’єднають і скоротять.
До переліку валют, до яких встановлюватиметься офіційний курс гривні, входитимуть іноземні валюти 1 групи Класифікатора іноземних валют та банківських металів та іноземні валюти країн, які забезпечували не менше 95% товарообігу з Україною.
Виключення деяких валют з переліку для щоденного встановлення курсу гривні до них є другою зміною від НБУ.
Не розраховуватиметься офіційний курс гривні до таких валют:
- російський рубль;
- білоруський рубль;
- бразильський реал;
- вірменський драм;
- домініканське песо;
- іракський динар;
- іранський ріал;
- лівійський динар;
- марокканський дирхам;
- новий тайванський долар;
- пакистанська рупія;
- сом;
- сомоні;
- туркменський новий манат;
- узбецький сум.
Курс долара і гривня
Нововведення Нацбанку не стосуються офіційного курсу гривні до долара США. Він, як і раніше, буде розраховуватися за результатами угод на міжбанківському валютному ринку, що оприлюднюється о 15:30 на наступний день.
Курс гривні до інших валют встановлюється на підставі курсу долара до цих валют на міжнародному ринку.