З переліку іноземних валют, до яких встановлюється курс гривні, виключать валюти Росії, Білорусі, Ірану, Іраку, Бразилії та низки інших країн

З 31 березня Національний банк України по-новому рахуватиме курс гривні до іноземних валют. Про це повідомляє пресслужба регулятора.

У розрахунку курсу гривні до інших валют відбудуться дві зміни. Перша полягає в тому, що раніше було два переліки валют, до яких встановлювали курс гривні – щоденний і щомісячний. Тепер буде тільки щоденний.

В НБУ це пояснюють зростанням рівня автоматизації розрахунків, що зменшило операційні обмеження та ризики щоденного розрахунку офіційного курсу для широкого переліку валют. Тож щомісячний перелік став неактуальним і тепер буде лише щоденний, що відповідає міжнародному досвіду.

Щоденний перелік валют, до яких встановлюється курс гривні, складатиметься з 41 світової валюти – два переліки об’єднають і скоротять.

До переліку валют, до яких встановлюватиметься офіційний курс гривні, входитимуть іноземні валюти 1 групи Класифікатора іноземних валют та банківських металів та іноземні валюти країн, які забезпечували не менше 95% товарообігу з Україною.

Виключення деяких валют з переліку для щоденного встановлення курсу гривні до них є другою зміною від НБУ.

Не розраховуватиметься офіційний курс гривні до таких валют:

російський рубль;

білоруський рубль;

бразильський реал;

вірменський драм;

домініканське песо;

іракський динар;

іранський ріал;

лівійський динар;

марокканський дирхам;

новий тайванський долар;

пакистанська рупія;

сом;

сомоні;

туркменський новий манат;

узбецький сум.

Курс долара і гривня

Нововведення Нацбанку не стосуються офіційного курсу гривні до долара США. Він, як і раніше, буде розраховуватися за результатами угод на міжбанківському валютному ринку, що оприлюднюється о 15:30 на наступний день.

Курс гривні до інших валют встановлюється на підставі курсу долара до цих валют на міжнародному ринку.