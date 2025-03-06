Національний банк України (НБУ) підвищив облікову ставку до 15,5% на тлі високої інфляції. Це вже друге підвищення з початку року. НБУ констатував підвищену увагу до зростання цін. Про це повідомив голова НБУ Андрій Пишний на брифінгу 6 березня.

За словами Андрія Пишного, Нацбанк бачить поліпшення інфляційних очікувань населення, попри це, як свідчить статистика пошукових запитів, увага до зростання цін залишається підвищеною.

Окрім коригування ставки до 15,5%, НБУ змінив операційний дизайн – від 7 березня ставки за тримісячними депозитними сертифікатами та кредитами рефінансування також підвищаться на 1 відсотковий пункт.

«Ці рішення спрямовуються на підтримання привабливості заощаджень у гривні, збереження стійкості валютного ринку та контрольованості інфляційних очікувань, що дасть змогу повернути інфляцію на траєкторію стійкого сповільнення до цілі 5%», – йдеться в заяві Нацбанку.

У січні інфляція пришвидшилася до 12,9% у річному вимірі. За оцінками НБУ, у лютому вона надалі зростала. Інфляція зростатиме в найближчі місяці через подальший вплив гірших торішніх урожаїв та збільшення виробничих витрат бізнесу. У другому півріччі інфляція має піти на спад через вичерпання цих факторів, прогнозує регулятор.

НБУ бачить головним ризиком для економіки України повномасштабну війну. Окрім того, це також виникнення додаткових бюджетних потреб, насамперед для оборони; руйнування інфраструктури, зокрема енергетичної; негативні міграційні тенденції і їхній вплив на ринок праці.

Серед нових ризиків НБУ називає геополітичну нестабільність, зокрема ризик фрагментації світової торгівлі.

Нагадаємо, облікова ставка – один із методів стримування інфляції. Це показник, що визначає відсоток, під який Нацбанк надає кредити комерційним банкам. Від нього залежать відсоток, під який банки надаватимуть кредити, та депозити населенню і бізнесу.

Високий показник гальмує негативний вплив інфляції та допомагає стримати відтік коштів. Низький – пожвавлює інвестиційну діяльність та сприяє розвитку бізнесу.

У лютому 2025 року НБУ зменшив облікову ставку з 15,5% до 14,5% річних.