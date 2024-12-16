На дохідність депозитів впливають нові податки та інфляція

Банківські депозити – це один із найбільш простих та доступних способів зберегти і примножити вільні гроші. Відкрити депозит практично в кожному українському банку можна у кілька кліків, без відвідування фінустанови, а порогові суми для відкриття депозитів часто стартують лише від тисячі гривень. Та чи справді депозити в нинішніх реаліях здатні зберегти і примножити гроші?

Статистика Нацбанку

Національний банк України (НБУ) оприлюднив оперативні дані про зміну процентних ставок за депозитами у листопаді 2024 року. Для населення – фізичних клієнтів – ставки за гривневими депозитами у листопаді впали.

За даними НБУ, у листопаді 2024 року загальна середня ставка за депозитами для фізичних клієнтів банків знизилася до 7,1% проти 7,7% у жовтні.

Ставка за депозитами у гривні зменшилася на 0,9% – до 9,6% проти 10,5% у жовтні. Ставки за депозитами в іноземній валюті залишились без змін – в межах 1%.

Зростання податків

З 1 грудня 2024 року, коли набрав чинності закон про особливості оподаткування на час воєнного стану, зросло оподаткування доходу від депозитів.

Якщо раніше з доходу за депозитом треба було заплатити 19,5% податків – 18% ПДФО і 1,5% військового збору, то тепер ідеться про 23%, з яких 5% – це військовий збір.

Отже, реальна дохідність за депозитами зменшилась ще більше.

Інфляція

У листопаді в Україні також суттєво прискорилась інфляція – до 11,2%. Це означає, що цінність грошей – їхня купівельна спроможність – зменшилась. Тож наразі інфляція є найбільшим ризиком для реальної дохідності за депозитами. Це треба враховувати під час вибору умов депозитного вкладу – терміну, суми вкладу, обслуговування рахунку тощо.

У НБУ прогнозують, що інфляція може сповільнитися в другому кварталі 2025 року. Тоді реальна дохідність за депозитами може зрости.

Скільки грошей українців у банках

Попри поступове зниження ставок за депозитами, у листопаді, за даними НБУ, загальний обсяг депозитів серед населення зріс на 1,1% – до 1,186 трлн грн. Депозити у гривні зросли на 1,2% та досягли 775 млрд грн. Депозити в іноземній валюті зросли на 1% – до 410 млрд грн.

Доходи з депозитів все ще покривають інфляцію та інші витрати, хоча дохідність поки що падає. Це дозволяє принаймні зберегти гроші, якщо не суттєво примножити.

Облікова ставка

Разом з тим, сплеск інфляції призвів до того, що 13 грудня Нацбанк підвищив облікову ставку до 13,5%. Це може призвести до зростання ставок за депозитами найближчим часом.