Порахуємо, як зміниться дохідність за популярними інвестиційними інструментами, коли зросте ставка військового збору

Днями президент Володимир Зеленський підпише закон про особливості оподаткування на час воєнного стану. Це, серед іншого, означає, що зросте ставка військового збору з доходів громадян – з 1,5 до 5%.

Раніше ZAXID.NET писав, з яких доходів сплачується військовий збір. Сьогодні розберемо, як підвищення військового збору вплине на дохідність за депозитами та інші інвестиційні доходи.

Як військовий збір вплине на дохідність депозитів

Відсотки за депозитом є доходом, тому з їх суми вираховується податок на доходи фізичних осіб і військовий збір. Поки новий закон про податки не почав діяти, із доходу за депозитом українці мають заплатити 19,5% – 18% ПДФО і 1,5% військового збору.

Наприклад, сума депозиту становила 10 тис. грн. Ставка за депозитом була 15% річних. Отже, дохід за депозитом становить 1500 грн. Із них банк, як податковий агент, вирахує 292,5 грн. Реальний дохід становитиме 1207,5 грн.

Із підвищеною ставкою військового збору банк вирахує із доходу у 1500 грн вже 345 грн і чистий дохід становитиме 1155 грн.

Додамо, що 15% – це сьогодні висока ставка за депозитом, яку можна знайти тільки за умов тривалого вкладення або високої порогової суми вкладу. Середні ставки за депозитами в українських банках у жовтні 2024 року дещо нижчі.

Сайт Мінфін порахував, як зміниться середня дохідність за депозитами на різні терміни після набрання чинності новим законом у податку. Ці дані представлені в таблиці. Середні ставки враховані станом на першу декаду жовтня 2024 року.

Термін депозиту Середня ставка на початок жовтня, % Реальна дохідність за податку 19,5%, % Реальна дохідність за податку 23%, % 3 місяці 12,11 9,75 9,32 6 місяців 12,51 10,07 9,63 9 місяців 12,31 9,91 9,48 12 місяців 12,25 9,86 9,43

Як військовий збір вплине на дохідність облігацій

В Україні не оподатковується дохід за державними облігаціями – ОВДП. Тобто якщо ви купуєте державні військові облігації, то з купонних виплат і виплати доходу не вираховуються жодні податки.

Водночас дохід за корпоративними облігаціями, що випускають різні компанії, як-от NovaPay, оподатковується. Фінансова консультантка Галина Тритяк пояснює, як дохідність зміниться, коли почне діяти нова ставка військового збору.

«Припускаємо, що річна дохідність за державними облігаціями, з яких податків не платимо, 15%. А за корпоративними – 19%. Якщо військовий збір 1,5% і ПДФО 18%, то реальна дохідність корпоративних облігацій за мінусом податків становить 15,3% річних, що вигідніше за державні. Але якщо військовий збір буде 5%, то реальна дохідність буде вже 14,25%, що не має сенсу у порівнянні з державними облігаціями», – говорить вона.

На які ще інвестиційні доходи впливає військовий збір

Доходами громадян, з яких треба сплачувати військовий збір, є також такі:

Дохід за дивідендами з акцій українських чи іноземних компаній;

Дохід з плюсової різниці під час продажу акцій;

Дохід з криптовалют.

Отже, дохідність за всіма цими інвестиційними інструментами зменшиться. Також важливо, якою буде інфляція в Україні за підсумками року. Якщо вона перевищить 8%, то вкладення у депозити не будуть приносити майже жодної реальної дохідності.