Верховна Рада підвищила податки: кого стосується і що змінюється
Зміни починають діяти вже з жовтня
У четвер, 10 жовтня, Верховна Рада у другому читанні проголосувала за законопроєкт №11416-д, що передбачає зростання податків для наповнення бюджету України. Документ підтримали 247 нардепів, повідомив депутат Ярослав Железняк.
Законопроєкт у першому читанні депутати ухвалили 17 вересня. Депутати подали 1388 правок до нього. 4 жовтня законопроєкт знову розглянув профільний парламентський комітет. Він врахував 22 правки, ще дві – частково, а решту – відхилив.
Зокрема, депутати не підтримали правки про підвищення податків на гральний бізнес, податки на розкіш, акумуляцію додаткових коштів у спеціальному фонді для військових потреб тощо.
Термін дії закону
Закон набирає чинності заднім числом – 1 жовтня. Тобто низка українців – ФОПи І і ІІ груп – мають сплатити податки авансом за новими ставками вже до 20 жовтня.
Закон втратить чинність в кінці року, в якому буде скасовано воєнний стан, адже основна його мета – поповнювати бюджет на військові потреби.
Військовий збір для ФОПів
Відповідно до закону, запроваджується сплата військового збору для фізичних осіб підприємців ІІІ групи. Вони платитимуть 1% від своїх місячних доходів.
ФОПи І, ІІ та ІV груп платитимуть військовий збір у розмірі 10% від мінімальної зарплати, що сьогодні становить 8 тис. грн.
Підприємці І і ІІ груп, які зареєстровані на тимчасово окупованих територіях і на територіях, де ведуться бойові дії, можуть не сплачувати військовий збір. Для всіх інших штраф за несплату або за невчасну сплату становитиме 50% від суми збору.
Військовий збір для інших
Для найманих працівників ставка військового збору також зросте до 5% від доходів. Водночас вона не зросте для військових – вони надалі платитимуть 1,5%.
Інші податки
Згідно зі законом, банки у 2024 році мають сплатити 50% податку на прибуток. Додамо, що таку норму запроваджували і в 2023 році, тоді від банків у бюджет надійшли рекордні платежі.
Небанківські фінустанови, окрім страхових компаній, із початку 2025 року сплачуватимуть податок у розмірі 25% від прибутку.
Закон передбачає зміни і для АЗС. Вони мають сплачувати податок на прибуток авансом. Ідеться про 30, 45 або 60 тис. грн – залежно від типу заправки, за кожне місце продажу пального.
Пункти обміну валют також платитимуть податок на прибуток авансом. До того ж, у прив’язці до євро:
- 700 євро за кожен пункт обміну валюти у Києві;
- 600 євро – у містах з населенням понад 50 тис.;
- 200 євро – для інших населених пунктів.
Без оподаткування
Депутати вирішили, що національний кешбек – 10% кешбеку за програмою «Зроблено в Україні» – оподатковуватися не буде. Нагадаємо, що кешбек – від банку, торгової мережі тощо – вважається доходом, тож з нього сплачується 18% ПДФО і військовий збір, що раніше становив 1,5%, а тепер 5%.
Також не буде оподатковуватися благодійна допомога, надана Україні з бюджетів інших держав.
Звіти зі сплати ПДФО із початку 2025 року треба подавати щомісячно, а не щоквартально, як це було раніше.
За підрахунками нардепів, нові ставки податків вже у 2024 році мають принести в бюджет додаткові 58 млрд грн. У 2025 році – ще понад 130 млрд.