Нові ставки податків мають принести бюджету 58 млрд грн вже цьогоріч

У четвер, 10 жовтня, Верховна Рада у другому читанні проголосувала за законопроєкт №11416-д, що передбачає зростання податків для наповнення бюджету України. Документ підтримали 247 нардепів, повідомив депутат Ярослав Железняк.

Законопроєкт у першому читанні депутати ухвалили 17 вересня. Депутати подали 1388 правок до нього. 4 жовтня законопроєкт знову розглянув профільний парламентський комітет. Він врахував 22 правки, ще дві – частково, а решту – відхилив.

Зокрема, депутати не підтримали правки про підвищення податків на гральний бізнес, податки на розкіш, акумуляцію додаткових коштів у спеціальному фонді для військових потреб тощо.

Термін дії закону

Закон набирає чинності заднім числом – 1 жовтня. Тобто низка українців – ФОПи І і ІІ груп – мають сплатити податки авансом за новими ставками вже до 20 жовтня.

Закон втратить чинність в кінці року, в якому буде скасовано воєнний стан, адже основна його мета – поповнювати бюджет на військові потреби.

Військовий збір для ФОПів

Відповідно до закону, запроваджується сплата військового збору для фізичних осіб підприємців ІІІ групи. Вони платитимуть 1% від своїх місячних доходів.

ФОПи І, ІІ та ІV груп платитимуть військовий збір у розмірі 10% від мінімальної зарплати, що сьогодні становить 8 тис. грн.

Підприємці І і ІІ груп, які зареєстровані на тимчасово окупованих територіях і на територіях, де ведуться бойові дії, можуть не сплачувати військовий збір. Для всіх інших штраф за несплату або за невчасну сплату становитиме 50% від суми збору.

Військовий збір для інших

Для найманих працівників ставка військового збору також зросте до 5% від доходів. Водночас вона не зросте для військових – вони надалі платитимуть 1,5%.

Інші податки

Згідно зі законом, банки у 2024 році мають сплатити 50% податку на прибуток. Додамо, що таку норму запроваджували і в 2023 році, тоді від банків у бюджет надійшли рекордні платежі.

Небанківські фінустанови, окрім страхових компаній, із початку 2025 року сплачуватимуть податок у розмірі 25% від прибутку.

Закон передбачає зміни і для АЗС. Вони мають сплачувати податок на прибуток авансом. Ідеться про 30, 45 або 60 тис. грн – залежно від типу заправки, за кожне місце продажу пального.

Пункти обміну валют також платитимуть податок на прибуток авансом. До того ж, у прив’язці до євро:

700 євро за кожен пункт обміну валюти у Києві;

600 євро – у містах з населенням понад 50 тис.;

200 євро – для інших населених пунктів.

Без оподаткування

Депутати вирішили, що національний кешбек – 10% кешбеку за програмою «Зроблено в Україні» – оподатковуватися не буде. Нагадаємо, що кешбек – від банку, торгової мережі тощо – вважається доходом, тож з нього сплачується 18% ПДФО і військовий збір, що раніше становив 1,5%, а тепер 5%.

Також не буде оподатковуватися благодійна допомога, надана Україні з бюджетів інших держав.

Звіти зі сплати ПДФО із початку 2025 року треба подавати щомісячно, а не щоквартально, як це було раніше.

За підрахунками нардепів, нові ставки податків вже у 2024 році мають принести в бюджет додаткові 58 млрд грн. У 2025 році – ще понад 130 млрд.