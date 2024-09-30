Сума податків, що мають сплачувати ФОПи, зросте через збільшення ставки військового збору

Наступного тижня Верховна рада розгляне в другому читанні законопроєкт №1416-д «Про особливості оподаткування на період воєнного стану». Після його остаточного ухвалення, зросте ставка військового збору для фізичних осіб підприємців усіх груп. Хоча закон, імовірно, ухвалять всередині жовтня, він все одно діятиме з 1 жовтня. Тож деякі підприємці ще до 20 жовтня мають сплатити податки за новою ставкою.

Що зміниться для ФОПів

Відповідно до законопроєкту, зросте сума військового збору, що мають сплачувати фізичні особи підприємці.

ФОП I, II і IV груп, згідно з текстом законопроєкту, мають сплачувати військовий збір у розмірі 10% від однієї мінімальної заробітної плати станом на 1 січня звітного року. У 2024 році ця сума становитиме 710 грн, у 2025 році – 800 грн.

ФОП III групи будуть сплачувати військовий збір у розмірі 1% від доходів. Тобто ідеться про 10 грн із кожної тисячі зароблених гривень від жовтня 2024 року.

Із 1 жовтня, згідно із законопроєктом, також зросте ставка військового збору для ФОПів на загальній системі оподаткуванні і для самозайнятих осіб. Зараз вони сплачують 1,5% від чистого доходу, а повинні будуть платити 5%.

Оскільки правила щодо військового збору для ФОП почнуть діяти з 1 жовтня, перший авансовий внесок ФОПи I, II та IV груп мають сплатити не пізніше 20 жовтня. ФОПи III групи платитимуть за результатами звітності за квартал – упродовж 40 днів після закінчення звітного кварталу. Суму сплаченого збору потрібно буде прописати в декларації щодо єдиного податку для відповідної групи.

Які суми податків мають платити ФОПи

Нагадаємо, що ФОПи також сплачують єдиний податок, ставки якого не змінилися. Для ФОП першої групи єдиний податок становить 302,8 грн, для другої – 1420 грн, для третьої – 5% від доходу або 50 грн з кожної тисячі гривень.

До кінця року податкове навантаження на ФОПи, що не сплачують ЄСВ, виглядатиме так:

I група – 302,8 грн в місяць єдиного податку і 710 грн в місяць військового збору (3038,4 грн за IV квартал 2024 року);

II група – 1420 грн єдиного податку і 710 грн військового збору (6390 грн за квартал);

III група – 5% єдиного податку і 1% військового збору.

З 2025 року ФОПи I, II і IV груп платитимуть на 90 грн на місяць більше військового збору.

Повернення ЄСВ

Наразі ФОПи всіх груп звільнені від обов’язкової сплати Єдиного соціального внеску, що становить 22% від мінімальної зарплати. Вони можуть робити це добровільно для нарахування трудового стажу. У 2025 році для всіх груп повернеться сплата Єдиного соціального внеску – це 22% від мінімальної зарплати (8 тис. грн), тобто 1760 грн на місяць.