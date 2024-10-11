Військовий збір так чи інакше мають сплачувати практично всі українці

Поняття військового збору з’явилося в Україні в 2014 році. Цей збір сплачується від доходів фізосіб і має бути спрямований на потреби ЗСУ. 10 жовтня Верховна Рада ухвалила закон, за яким ставка військового збору на час дії воєнного стану зростає з 1,5% до 5%. ZAXID.NET пояснює, хто і з яких доходів має сплачувати військовий збір.

Бізнес і наймані працівники

Відповідно до нового закону, військовий збір вже з жовтня 2024 року мають платити ФОПи, що працюють на єдиному податку. Для І і ІІ груп ставка збору становить 10% від мінімальної зарплати – 800 грн. ФОПи ІІІ групи мають платити військовий збір у розмірі 1% від доходів.

Ставка збору для найманих працівників зросла з 1,5% до 5%. Ці гроші вже з жовтня будуть вираховуватися з їхнього окладу.

З яких ще доходів треба платити військовий збір

У законі прописано, що ставка військового збору для всіх отримувачів доходу, окрім ФОПів і найманих працівників, зросте з 1,5% до 5% з 1 січня 2025 року. Проте текст документу з правками ще не опублікований і не підписаний президентом.

Якщо коротко, то військовий збір потрібно платити з усіх доходів, що громадяни України отримують в Україні або за кордоном. Винятком є окремі види доходів, про що буде нижче.

Отже, усі українці мають сплачувати військовий збір з таких доходів:

зарплата (основна і додаткова винагороди, заохочення і компенсації);

лікарняні виплати;

доходи за цивільно-правовими угодами;

доходи від продажу майна, рухомого і нерухомого (машини, квартири, гаража тощо), якщо така угода укладається частіше, ніж раз на рік;

авторські винагороди;

доходи від надання права користування нематеріальними активами (роялті);

вихідна допомога при звільненні;

доходи від надання майна в оренду/лізинг;

благодійна допомога, що не має спеціального призначення і підлягає оподаткуванню;

дивіденди і виплати за депозитами для фізичних осіб;

додаткові блага – подарунки працівникам у грошовій, натуральній або нематеріальній формі, додаткові виплати, оплата навчання або корпоративного одягу;

спадкові виплати, окрім спадщини від родичів першого й другого ступеня споріднення;

продаж криптовалюти.

Отже, військовий збір сплачують практично всі – ті, хто веде бізнес і хто працює за наймом або за договором, ті, хто отримує доходи з творчості, хто інвестує в акції або має депозит, продає квартиру чи машину тощо.

Як заплатити військовий збір

У більшості випадків військовий збір з доходів людини сплачує податковий агент. Наприклад, якщо в людини є депозит і вона отримує виплати за ним, то банк перед виплатою грошей сам вирахує суму податку і сплатить його – людина отримає суму, меншу на суму податку. У випадку найманих працівників податок із зарплати вирахує і сплатить роботодавець. Під час продажу нерухомості, наприклад, оформити оплату допоможе нотаріус.

Водночас, якщо людина отримує дохід з іноземних акцій або інший дохід, де немає податкового агента, вона має самостійно подати в кінці року декларацію про доходи і сплатити військовий збір та інші податки, передбачені в кожному окремому випадку. Зазвичай військовий збір платять разом із податком на доходи фізичних осіб (ПДФО).

З яких доходів не треба платити військовий збір

З деяких доходів військовий збір не стягується. Ідеться про такі доходи: