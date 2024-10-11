Новий податок ФОПи ІІІ групи сплатять за результатами кварталу

Верховна Рада у четвер, 11 жовтня, ухвалила закон про особливості оподаткування на період воєнного часу. Цей документ запроваджує військовий збір для ФОПів, якого раніше не було.

ZAXID.NET писав про те, як порахувати скільки податків тепер платитимуть ФОПи І і ІІ груп. Тепер розповідаємо, скільки податків за новими правилами будуть платити ФОПи ІІІ групи.

Військовий збір для ФОП ІІІ групи

Раніше ФОПи не платили військовий збір. Але новий закон, що діятиме реверсно, тобто заднім числом – з 1 жовтня, вводить обов’язкову сплату військового збору для всіх ФОПів.

Якщо для І і ІІ груп це фіксована сума, то ФОПи ІІІ групи мають сплачувати 1% від своїх доходів. Тобто це 10 грн з кожної заробленої тисячі гривень.

Розрахунок податкового навантаження

Окрім нового податку – військового збору – ФОПи третьої групи продовжують сплачувати єдиний податок, що становить наразі 5% від доходу або ж 50 грн з кожної заробленої тисячі гривень.

Тобто тепер ФОПи третьої групи платитимуть не 50, а 60 грн з кожної тисячі доходу щомісячно. Якщо дохід ФОПа ІІІ групи становить, наприклад, 30 тис. грн на місяць, він має сплатити за цей місяць 1800 грн військового збору і єдиного податку.

Коли платити і як звітувати

ФОПи III групи платитимуть військовий збір і єдиний податок за результатами звітності за квартал – упродовж 40 днів після закінчення звітного кварталу. Суму сплаченого збору потрібно буде прописати в декларації щодо єдиного податку для відповідної групи.

Утім, податкова ще має роз’яснити, яким чином ФОПам третьої групи сплачувати військовий збір, адже це окремий податок і його не можна сплатити разом з єдиним податком, хоч звітність і буде одна.

Штраф за несплату або несвоєчасну сплату військового збору для ФОП ІІІ групи становитиме 10% від суми збору.

Які зміни будуть ще

Проєкт державного бюджету на 2025 рік передбачає скасування пільг на сплату єдиного соціального внеску. Тобто з 1 січня ФОПи ІІІ групи знову платитимуть ЄСВ – ідеться про 22% від мінімальної зарплати або 1760 грн на місяць чи 5280 грн на квартал.