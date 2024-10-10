Платити підвищені податки доведеться вже в жовтні

У четвер, 10 жовтня, Верховна Рада остаточно ухвалила закон про особливості оподаткування на час воєнного стану. ZAXID.NET порахував, скільки податків тепер платитимуть фізичні особи підприємці І і ІІ груп. Також розповідаємо, коли їм потрібно звітувати про сплату податків і які можуть бути штрафи за несвоєчасну оплату.

Скільки військового збору платити

ФОП I і II груп мають сплачувати військовий збір у розмірі 10% від однієї мінімальної заробітної плати станом місяць, за який сплачується податок. Зараз мінімальна зарплата становить 8 тис. грн, отже сума військового збору на місяць становить 800 грн. Якщо в листопаді, наприклад, мінімальна зарплата раптом зросте, то, відповідно, зміниться і сума військового збору.

Коли платити

Оскільки правила щодо військового збору для ФОП, відповідно до закону, починають діяти з 1 жовтня, то перший авансовий внесок ФОПи I і II груп мають сплатити не пізніше 20 жовтня. За листопад податок потрібно сплатити авансом до 20 листопада, за грудень – до 20 грудня і так далі.

Коли звітувати

Суму сплаченого військового збору потрібно буде прописати в річній декларації щодо єдиного податку для відповідної групи. Такі звітні декларації подаватимуть у січні 2025 року.

Штрафи

Якшо ФОП І і ІІ групи не сплачує військовий збір за новою ставкою або сплачує його невчасно, то штраф за це становить 50% ставки військового збору. Нагадаємо, що штраф не звільняє від сплати податків.

Скільки загалом податків платити

Нагадаємо, що ФОПи І і ІІ груп також сплачують єдиний податок, ставки якого не змінилися. Для ФОП першої групи єдиний податок становить 302,8 грн, для другої – 1420 грн.

До кінця року податкове навантаження на ФОПи, що не сплачують ЄСВ, виглядатиме так:

I група – 302,8 грн в місяць єдиного податку і 800 грн в місяць військового збору (3308,4 грнза IV квартал 2024 року);

II група – 1420 грн єдиного податку і 800 грн військового збору (6660 грн за квартал).

Зміни у сплаті військового збору для ФОПів І і ІІ груп Хто платить Скільки платити Коли платити Коли звітувати ФОПи І групи 1102,8 грн на місяць без ЄСВ до 20 числа поточного місяця в річній декларації у січні ФОПи ІІ групи 2220 грн на місяць без ЄСВ до 20 числа поточного місяця в річній декларації у січні

Наразі ФОПи всіх груп звільнені від обов’язкової сплати Єдиного соціального внеску, що становить 22% від мінімальної зарплати. Вони можуть робити це добровільно для нарахування трудового стажу. У 2025 році для всіх груп повернеться сплата Єдиного соціального внеску – це 22% від мінімальної зарплати (8 тис. грн), тобто 1760 грн на місяць.