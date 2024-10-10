Скільки податків мають платити ФОПи І і ІІ груп: розрахунок
У четвер, 10 жовтня, Верховна Рада остаточно ухвалила закон про особливості оподаткування на час воєнного стану. ZAXID.NET порахував, скільки податків тепер платитимуть фізичні особи підприємці І і ІІ груп. Також розповідаємо, коли їм потрібно звітувати про сплату податків і які можуть бути штрафи за несвоєчасну оплату.
Скільки військового збору платити
ФОП I і II груп мають сплачувати військовий збір у розмірі 10% від однієї мінімальної заробітної плати станом місяць, за який сплачується податок. Зараз мінімальна зарплата становить 8 тис. грн, отже сума військового збору на місяць становить 800 грн. Якщо в листопаді, наприклад, мінімальна зарплата раптом зросте, то, відповідно, зміниться і сума військового збору.
Коли платити
Оскільки правила щодо військового збору для ФОП, відповідно до закону, починають діяти з 1 жовтня, то перший авансовий внесок ФОПи I і II груп мають сплатити не пізніше 20 жовтня. За листопад податок потрібно сплатити авансом до 20 листопада, за грудень – до 20 грудня і так далі.
Коли звітувати
Суму сплаченого військового збору потрібно буде прописати в річній декларації щодо єдиного податку для відповідної групи. Такі звітні декларації подаватимуть у січні 2025 року.
Штрафи
Якшо ФОП І і ІІ групи не сплачує військовий збір за новою ставкою або сплачує його невчасно, то штраф за це становить 50% ставки військового збору. Нагадаємо, що штраф не звільняє від сплати податків.
Скільки загалом податків платити
Нагадаємо, що ФОПи І і ІІ груп також сплачують єдиний податок, ставки якого не змінилися. Для ФОП першої групи єдиний податок становить 302,8 грн, для другої – 1420 грн.
До кінця року податкове навантаження на ФОПи, що не сплачують ЄСВ, виглядатиме так:
- I група – 302,8 грн в місяць єдиного податку і 800 грн в місяць військового збору (3308,4 грнза IV квартал 2024 року);
- II група – 1420 грн єдиного податку і 800 грн військового збору (6660 грн за квартал).
|Хто платить
|Скільки платити
|Коли платити
|Коли звітувати
|ФОПи І групи
|1102,8 грн на місяць без ЄСВ
|до 20 числа поточного місяця
|в річній декларації у січні
|ФОПи ІІ групи
|2220 грн на місяць без ЄСВ
|до 20 числа поточного місяця
|в річній декларації у січні
Наразі ФОПи всіх груп звільнені від обов’язкової сплати Єдиного соціального внеску, що становить 22% від мінімальної зарплати. Вони можуть робити це добровільно для нарахування трудового стажу. У 2025 році для всіх груп повернеться сплата Єдиного соціального внеску – це 22% від мінімальної зарплати (8 тис. грн), тобто 1760 грн на місяць.