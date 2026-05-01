Rozetka планує масштабування у Польщі

Європейський банк реконструкції та розвитку погодив надання кредиту на 25 млн євро для корпоративної групи Rozetka. Із цієї суми 20 млн євро спрямують українській юрособі «Розетка.уа», ще 5 млн євро отримає Rozetka EU LLC у Польщі, йдеться у повідомленні фінустанови.

Частину фінансування, а саме 10 млн євро, використають для поповнення оборотного капіталу бізнесу в Україні та Польщі. Додатково банк може виділити ще до 15 млн євро на ці ж потреби, а також на можливі інвестиції в розвиток.

Проєкт частково застрахований від перших збитків за підтримки Євросоюзу в межах програми UIF, яка орієнтована на «зелені» інвестиції та відновлення економіки під час війни.

У ЄБРР сподіваються, що фінансування сприятиме працевлаштуванню ветеранів і представників вразливих груп. Також передбачена «зелена» складова, зокрема закупівля енергоефективної побутової техніки. Кредит дасть компанії стабільніше фінансування, ніж зараз доступне в Україні, а також допоможе розвивати бізнес у Польщі та покращити роботу з командою, зокрема програмою передбачено навчання працівників і залучення більшої кількості жінок.

Зауважимо, що компанія Rozetka заснували у 2005 році в Києві Владислав і Ірина Чечоткіни. Згодом до складу співвласників увійшов фонд під управлінням Horizon Capital. Компанія працює як мультикатегорійний онлайн-маркетплейс і розвиває офлайн-мережу.

Як писав ZAXID.NET, на польський ринок Rozetka вийшла після початку повномасштабної війни – у 2022 році компанія запустила локальну платформу. Тоді йшлося про тестовий режим роботи із запуском інтернет-магазину техніки та одягу. А ось повноцінний маркетплейс, як в Україні, не запускали через високу конкуренцію. Як пояснював співзасновник компанії Владислав Чечотків, головним гравцем на польському ринку залишається Allegro, конкурувати з ним складно навіть для Amazon.