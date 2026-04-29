«Чорноморка» планує масштабуватись у Європі

Мережа ресторанів морепродуктів «Чорноморка» за підсумками 2025 року збільшила доходи на 27% попри складну зиму, під час якої відвідуваність закладів впала майже вдвічі через блекаути. Про це повідомила співвласниця компанії Ольга Копилова в інтерв’ю Delo.ua. Станом на квітень 2026 року, мережа налічує 51 ресторан, із яких 35 працюють в Україні. Зростання фінансових показників у компанії пояснюють активною експансією: упродовж останнього року мережа відкрила 11 нових закладів – п’ять в Україні та ще шість у Польщі, Чехії, Литві та Молдові.

У 2026 році «Чорноморка» планує відкрити близько 17 нових ресторанів у країнах Європи та розширити меню, зокрема у меню з’являться лобстери і восьминоги за цінами нижчими за ринкові. Водночас вихід на німецький ринок поки не розглядають через «іншу модель поведінки клієнтів».

Паралельно «Чорноморка» інвестує у власне виробництво. Близько мільйона євро компанія вклала у ферму в Хорватії, де вирощує мідії, сібас і дорадо у партнерстві з місцевими виробниками. Компанія сподівається, що проєкт окупиться за два роки.

Розвиток власного вирощування мідій став певною мірою вимушеним кроком через втрату вилову в Одеській області після початку повномасштабної війни. Якщо раніше там щороку добували до 20 т, то тепер ці обсяги частково компенсує хорватська ферма, яка цього року надасть 25 т продукції. У перспективі компанія планує збільшити виробництво до 300 т на рік та відкрити поруч із фермою ресторан.

У компанії також відзначили стрімке зростання ринку устриць. В Україні з 2014 року споживання цього продукту збільшилося у 12 разів і у 2025 році сягнуло 17–18 мільйонів штук. Подібна динаміка спостерігається і в Польщі та Молдові.

Компанія сподівається на масштабне зростання у 2027 році – орієнтовно на 70% шляхом розширення мережі та збільшення кількості клієнтів.

Що відомо про «Чорноморку»?

Мережу ресторанів «Чорноморка» заснувала Ольга Копилова у 2016 році. До початку повномасштабної війни заклади працювали виключно в Україні, але після 2022 року компанія почала активно виходити на міжнародний ринок.

Також до ресторанного портфеля компанії входять чотири заклади формату «Анчоусна», а також проєкти Kozy, «Чікапуля», «Дім 1921» і «Устриці і Гуси».

У березні 2026 року «Чорноморка» відкрила свій перший заклад у Бухаресті (Румунія) в ТРЦ Unirea на 100 посадкових місць та нове бістро у Варшаві (Польща).